関連記事
7/9の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:41JST 7/9
[強弱材料]
強気材料
・ナスダック総合指数は上昇（18403.74、+50.98）
・1ドル＝160.70-80円
・シカゴ日経先物は上昇（40910、大阪日中比+60）
・SOX指数は上昇（5765.20、+108.90）
・VIX指数は下落（12.37、-0.11）
・米国のインフレ沈静化期待
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（40780.70、-131.67）
・NYダウは下落（39344.79、-31.08）
・米原油先物は下落（82.33、-0.83）
・米長期金利は上昇
・日銀の早期追加利上げ懸念
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・内閣支持率低迷
留意事項
・マネーストック（6月）
・工作機械受注（6月）
・5年物国債入札
・日銀「債券市場参加者会合」
・パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長が上院銀行委員会で証言
・バーFRB副議長が講演
・ボウマンFRB理事が講演
・米北大西洋条約機構（NATO）首脳会議（11日まで）
・米3年物国債入札《ST》
スポンサードリンク