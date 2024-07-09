*08:41JST 7/9

[強弱材料]

強気材料

・ナスダック総合指数は上昇（18403.74、+50.98）

・1ドル＝160.70-80円

・シカゴ日経先物は上昇（40910、大阪日中比+60）

・SOX指数は上昇（5765.20、+108.90）

・VIX指数は下落（12.37、-0.11）

・米国のインフレ沈静化期待

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（40780.70、-131.67）

・NYダウは下落（39344.79、-31.08）

・米原油先物は下落（82.33、-0.83）

・米長期金利は上昇

・日銀の早期追加利上げ懸念

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・内閣支持率低迷

留意事項

・マネーストック（6月）

・工作機械受注（6月）

・5年物国債入札

・日銀「債券市場参加者会合」

・パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長が上院銀行委員会で証言

・バーFRB副議長が講演

・ボウマンFRB理事が講演

・米北大西洋条約機構（NATO）首脳会議（11日まで）

・米3年物国債入札《ST》