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前澤化成工業など／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜9046＞ ;神戸電鉄;390%;35900;0.06;2772;-3 ＜2796＞ ;ファーマライズ;345%;7600;7.09;635;-2 ＜3198＞ ;SFP;315%;77900;0.15;2163;-5 ＜8118＞ ;キング;254%;6100;62.03;755;0 ＜9428＞ ;クロップス;200%;200;21.54;1140;-1 ＜4927＞ ;ポーラオルＨＤ;192%;884700;1.09;1330;3.5 ＜2378＞ ;ルネサンス;177%;68500;0.23;1038;-7 ＜3639＞ ;ボルテージ;176%;10400;24.86;258;-3 ＜3546＞ ;アレンザHD;169%;19300;0.50;1125;-7 ＜7925＞ ;前沢化成;166%;47400;0.14;1891;-9 ＜9663＞ ;ナガワ;154%;10600;0.15;7700;-90 ＜4025＞ ;多木化学;153%;12200;0.37;4315;-50 ＜2882＞ ;イートアンド;151%;33900;0.68;2090;-5 ＜2667＞ ;イメージワン;143%;140500;7.51;305;-7 ＜1431＞ ;リブワーク;125%;52400;2.77;700;-5 ＜9903＞ ;カンセキ;125%;1500;4.26;983;-3 ＜3541＞ ;農業総合研究所;113%;9700;25.93;283;0 ＜2752＞ ;フジオフード;112%;73700;0.09;1411;-12 ＜3347＞ ;トラスト;95%;14600;25.00;299;0 ＜8165＞ ;千趣会;95%;44300;0.98;314;-2
[コメント]前澤化成工業＜7925＞は、信用倍率0.14倍で売り長となっている。《TY》
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