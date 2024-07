*15:53JST トヨクモ---安否確認サービス2、ITreview Best Software in Japan 2024で17位選出

トヨクモ<4058>は26日、法人向けの安否確認システム「安否確認サービス2」が、IT製品・SaaSレビューサイト「ITreview」が発表する「ITreview Best Software in Japan 2024」において、第17位に選出されたことを発表した。

「安否確認サービス2」は、企業の存続および従業員の生活基盤となる災害後の早期事業復旧に重きを置き、安否の確認機能のみならず、その後の対策指示や情報共有を意識した掲示板やメッセージ機能などを備えており、2024年5月時点で3600社以上から利用されている。《SI》