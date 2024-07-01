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7月1日の日本国債市場概況：債券先物は142円65銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*20:00JST 7月1日の日本国債市場概況：債券先物は142円65銭で取引終了
＜円債市場＞
長期国債先物2024年9月限
寄付142円53銭 高値142円65銭 安値142円42銭 引け142円65銭 28953枚
2年 461回 0.358％
5年 169回 0.562％
10年 374回 1.065％
20年 188回 1.894％
1日の債券先物9月限は強含み。142円53銭で取引を開始し、一時142円42銭まで下落したが、142円65銭まで反発し、142円65銭で取引を終えた。現物債の取引では10年超の気配が相対的に甘くなった。
＜米国債概況＞
米国債利回りでは、2年債は4.74％近辺、5年債は4.37％近辺、10年債は4.40％近辺、30年債は4.40％近辺で推移。
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.54％、英国債4.17％、オーストラリア10年債は4.38％、NZ10年債は4.63％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・17:00 ユーロ圏・6月製造業PMI改定値（予想：45.6、速報値：45.6）
・17:30 英・6月製造業PMI改定値（予想：51.4、速報値：51.4）
・17:30 英・5月住宅ローン承認件数（予想：6.05万件、4月：6.11万件）
・21:00 独・6月消費者物価指数速報値（前年比予想：+2.3％、5月：+2.4％）
・22:45 米・6月製造業PMI改定値（予想：51.7、速報値：51.7）
・23:00 米・6月ISM製造業景況指数（予想：49.2、5月：48.7）
・23:00 米・5月建設支出（前月比予想：+0.3％、4月：-0.1％）《MK》
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