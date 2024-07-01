*13:56JST Ｊストリーム---コンテンツ配信ビジネス向けCMS「Stream BIZ」を提供開始

Ｊストリーム＜4308＞は28日、ネットコンテンツ配信ビジネス(OTTサービス)を行う企業向けに、コンテンツ配信に必要なコンテンツ・会員等管理機能を一括で提供するコンテンツ配信統合管理システム「Stream BIZ」を提供開始することを発表。

「Stream BIZ」は、コンテンツ配信/OTTサービスの展開に必要とされる基本機能を持ち、顧客のニーズに合わせて他機能を自由にカスタマイズして組み合わせ利用いただけるコンテンツ事業者向けCMSサービスである。「Stream BIZ」は、最低限のメニューをもって基本的な統合管理機能を提供し、オプション連携する豊富な外部システムと、個別事情に合わせたオーダーメイド開発の三つを組み合わせて、配信ビジネスシステムを開発、提供するもの。社内リソース/コンテンツワークフローなど顧客ごとの状況/予算感に応じて、運用/監視/サポートの体制構築を提案し、安定したサービス運用を実現する。新規システムの構築はもちろん、既存のシステムの部分リニューアルにも対応する。《SO》