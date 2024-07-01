*08:42JST 7/1

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（39583.08、+241.54）

・SOX指数は上昇（5472.26、+51.17）

・シカゴ日経先物は上昇（39790、大阪比+170）

・米国のインフレ沈静化期待

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・NYダウは下落（39118.86、-45.20）

・ナスダック総合指数は下落（17732.60、-126.08）

・1ドル＝160.80-90円

・VIX指数は上昇（12.44、+0.20）

・米原油先物は下落（81.54、-0.20）

・米長期金利は上昇

・日銀の早期追加利上げ懸念

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・内閣支持率低迷

留意事項

・日銀短観（6月）

・製造業PMI（6月）

・消費者態度指数（6月）

・豪小売売上高（5月）

・中国財新製造業PMI（6月）

・インド製造業PMI確定値）（6月）

・独消費者物価指数（6月）

・ユーロ圏製造業PMI（6月）

・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（先週）

・ブラジル週次景気動向調査

・ブラジル製造業PMI（6月）

・米製造業PMI（6月）

・米建設支出（5月）

・米ISM製造業景況指数（6月）

・欧州中央銀行（ECB）フォーラム、ラガルド総裁が開会挨拶（3日まで）《ST》