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7/1の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:42JST 7/1
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（39583.08、+241.54）
・SOX指数は上昇（5472.26、+51.17）
・シカゴ日経先物は上昇（39790、大阪比+170）
・米国のインフレ沈静化期待
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・NYダウは下落（39118.86、-45.20）
・ナスダック総合指数は下落（17732.60、-126.08）
・1ドル＝160.80-90円
・VIX指数は上昇（12.44、+0.20）
・米原油先物は下落（81.54、-0.20）
・米長期金利は上昇
・日銀の早期追加利上げ懸念
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・内閣支持率低迷
留意事項
・日銀短観（6月）
・製造業PMI（6月）
・消費者態度指数（6月）
・豪小売売上高（5月）
・中国財新製造業PMI（6月）
・インド製造業PMI確定値）（6月）
・独消費者物価指数（6月）
・ユーロ圏製造業PMI（6月）
・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（先週）
・ブラジル週次景気動向調査
・ブラジル製造業PMI（6月）
・米製造業PMI（6月）
・米建設支出（5月）
・米ISM製造業景況指数（6月）
・欧州中央銀行（ECB）フォーラム、ラガルド総裁が開会挨拶（3日まで）《ST》
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