*08:42JST 米国株式相場は反落、PCE受け利下げ観測強まる（28日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（28日）

SEP24

Ｏ 39645（ドル建て）

Ｈ 40010

Ｌ 39530

Ｃ 39835 大証比+215（イブニング比+15）

Vol 7309



SEP24

Ｏ 39590（円建て）

Ｈ 39960

Ｌ 39485

Ｃ 39790 大証比+170（イブニング比-30）

Vol 28756

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（28日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル160.88円換算）で、アドバンテスト＜6857＞、ルネ

サス＜6723＞、みずほFG＜8411＞、日本電産＜6594＞、ディスコ＜6146＞などが上昇し、全

般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 204.97 1.09 3298 8

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 10.80 0.40 1738 9

8035 (TOELY) 東京エレク 109.50 0.89 35233 333

6758 (SONY.N) ソニー 84.95 0.67 13667 27

9432 (NTTYY) NTT 23.70 0.10 153 1.2

8058 (MTSUY) 三菱商事 19.80 0.41 3185 37

6501 (HTHIY) 日立製作所 225.18 -3.11 18113 14512

9983 (FRCOY) ファーストリテ 25.36 0.09 40799 239

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 32.21 0.37 10364 -26

4063 (SHECY) 信越化学工業 19.44 0.04 6255 17

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 98.35 2.14 7911 57

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 13.41 0.37 10787 62

8031 (MITSY) 三井物産 919.00 7.28 7392 3741

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.73 0.02 8631 24

4568 (DSNKY) 第一三共 34.54 0.27 5557 33

9433 (KDDIY) KDDI 13.21 0.10 4250 -4

7974 (NTDOY) 任天堂 13.30 -0.07 8559 3

8766 (TKOMY) 東京海上HD 37.67 0.83 6060 55

7267 (HMC.N) 本田技研工業 32.24 0.12 1729 9

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 13.54 -0.29 4357 9

6902 (DNZOY) デンソー 15.61 0.05 2511 13

4519 (CHGCY) 中外製薬 17.77 -0.37 5718 2

4661 (OLCLY) オリエンランド 28.01 -0.15 4507 25

8411 (MFG.N) みずほFG 4.23 0.11 3403 45

6367 (DKILY) ダイキン工業 13.92 0.01 22394 24

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 12.94 0.03 4164 -8

7741 (HOCPY) HOYA 117.05 0.39 18831 126

6503 (MIELY) 三菱電機 32.18 0.74 2589 21.5

6981 (MRAAY) 村田製作所 10.34 0.06 3327 5

7751 (CAJPY) キヤノン 27.13 -0.10 4365 11

6273 (SMCAY) SMC 23.83 0.10 76675 335

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.14 0.59 1470 -49.5

6146 (DSCSY) ディスコ 38.39 0.19 61762 722

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.20 0.06 1963 3

8053 (SSUMY) 住友商事 25.16 0.16 4048 31

6702 (FJTSY) 富士通 15.70 0.00 2526 9

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 85.22 0.91 13710 145

5108 (BRDCY) ブリヂストン 19.71 -0.15 6342 20

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.36 0.36 1506 -89

8002 (MARUY) 丸紅 186.44 1.46 2999 23.5

6723 (RNECY) ルネサス 9.52 0.19 3063 54

6954 (FANUY) ファナック 13.74 0.32 4421 12

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 22.26 0.95 3581 6

8801 (MTSFY) 三井不動産 27.63 0.33 1482 13.5

6301 (KMTUY) 小松製作所 29.24 0.43 4704 33

4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.74 0.11 3777 15

6594 (NJDCY) 日本電産 11.30 -0.16 7272 87

6857 (ATEYY) アドバンテスト 40.70 1.40 6548 123

4543 (TRUMY) テルモ 16.37 -0.03 2634 -19

8591 (IX.N) オリックス 111.30 1.51 3581 29

（時価総額上位50位、1ドル160.88円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（28日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

9503 (KAEPY) 関西電力 8.89 2860 158 5.85

7259 (ASEKY) アイシン精機 33.72 5424 181 3.45

6857 (ATEYY) アドバンテスト 40.70 6548 123 1.91

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（28日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.36 1506 -89 -5.58

8830 (MITEY) 住友不動産 14.00 4505 -216 -4.58

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.14 1470 -49.5 -3.26

5020 (JXHLY) ENEOS 10.00 804 -22.6 -2.73

9107 (KAIKY) 川崎汽船 14.20 2284 -56 -2.39



「米国株式市場概況」（28日）

ＮＹＤＯＷ

終値：39118.86 前日比：-45.20

始値：39092.39 高値：39443.60 安値：38937.15

年初来高値：40003.59 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：17732.60 前日比：-126.08

始値：17891.10 高値：18035.00 安値：17723.83

年初来高値：17862.23 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5460.48 前日比：-22.39

始値：5488.48 高値：5523.64 安値：5451.12

年初来高値：5487.03 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.56％ 米10年国債 4.398％



米国株式市場は反落。ダウ平均は45.20ドル安の39,118.86、ナスダック指数は126.0

8ポイント安の17,732.60で取引を終了した。

寄り付きはまちまち。5月PCE価格指数（コア）の鈍化を受けインフレ再加速への懸

念が後退、FRBによる利下げ観測が強まり相場を支えたが、ダウは決算が失望された

スポーツ用品メーカーのナイキが重しとなり下げて始まった。6月ミシガン大消費者

信頼感指数が予想を上回ったことを受けて上昇。ナスダックは一時、過去最高値を

付ける場面があったが、最新の経済指標を消化した後は下落に転じ、主要株式指数

は小幅に下落して取引を終えた。セクター別では銀行、運輸などが上昇。耐久消費

財・アパレルの下げが目立った。

スポーツ用品メーカーのナイキ（NKE）は前日引け後に発表した四半期決算が市場予

想を下回ったほか、25年通期の減収見通しを示し大幅安。くら寿司USA（KRUS）は予

想を下回る売上高見通しを示し売られた。光通信機器メーカーのインフィネラ（INF

N）は、フィンランドのノキアが買収することで合意したと発表し急伸した。シティ

グループ（C）やJPモルガン・チェース（JPM）など銀行株が上昇。ストレステスト

通過を受け、株主還元策への期待から買われた。

5月PCE価格指数（コア）は前月比0.1％上昇で、2020年11月以来の低い伸びにとどま

った。前年同月比では2.6％の上昇と前月から鈍化、2021年3月以来の小幅な伸びと

なった。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》