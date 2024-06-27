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今日の注目スケジュール：トルコ中央銀行が政策金利発表、米耐久財受注、米GDP確定値など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：トルコ中央銀行が政策金利発表、米耐久財受注、米GDP確定値など
＜国内＞
08:50 小売売上高(5月) 0.8％ 0.8％
08:50 百貨店・スーパー売上高(5月) 2.7％
08:50 資金循環統計速報(1-3月、日本銀行)
08:50 対外・対内証券投資(先週)
豆蔵デジタルホールディングスが東証グロースに新規上場(公開価格:1330円)
＜海外＞
10:30 中・工業企業利益(5月) 4.0％
17:00 欧・ユーロ圏マネーサプライ(5月) 1.6％ 1.3％
18:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(6月) -14
18:00 欧・ユーロ圏景況感指数(6月) 96
20:00 ブ・中央銀行が四半期インフレ報告公表
20:00 ブ・FGVインフレIGPM(6月) 0.89％
20:00 トルコ・中央銀行が政策金利発表 50.00％ 50.00％
21:30 米・卸売在庫(5月) 0.1％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 23.8万件
21:30 米・耐久財受注(5月) 0％ 0.6％
21:30 米・GDP確定値(1-3月) 1.5％ 1.3％
23:00 米・中古住宅販売成約指数(5月) -7.7％
28:00 メキシコ・中央銀行が政策金利発表 11.00％ 11.00％
米・大統領選候補者の第1回テレビ討論会
英・イングランド銀行(英中央銀行)が金融安定報告を公表
欧・欧首脳会議(28日まで)
米・7年債入札
伊・5年債、10年債入札
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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