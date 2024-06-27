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今日の注目スケジュール：トルコ中央銀行が政策金利発表、米耐久財受注、米GDP確定値など

2024年6月27日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：トルコ中央銀行が政策金利発表、米耐久財受注、米GDP確定値など
＜国内＞
08:50　小売売上高(5月)　0.8％　0.8％
08:50　百貨店・スーパー売上高(5月)　　2.7％
08:50　資金循環統計速報(1-3月、日本銀行)
08:50　対外・対内証券投資(先週)


豆蔵デジタルホールディングスが東証グロースに新規上場(公開価格:1330円)


＜海外＞
10:30　中・工業企業利益(5月)　　4.0％
17:00　欧・ユーロ圏マネーサプライ(5月)　1.6％　1.3％
18:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(6月)　　-14
18:00　欧・ユーロ圏景況感指数(6月)　　96
20:00　ブ・中央銀行が四半期インフレ報告公表
20:00　ブ・FGVインフレIGPM(6月)　　0.89％
20:00　トルコ・中央銀行が政策金利発表　50.00％　50.00％
21:30　米・卸売在庫(5月)　　0.1％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　23.8万件
21:30　米・耐久財受注(5月)　0％　0.6％
21:30　米・GDP確定値(1-3月)　1.5％　1.3％
23:00　米・中古住宅販売成約指数(5月)　　-7.7％
28:00　メキシコ・中央銀行が政策金利発表　11.00％　11.00％


米・大統領選候補者の第1回テレビ討論会

英・イングランド銀行(英中央銀行)が金融安定報告を公表

欧・欧首脳会議(28日まで)

米・7年債入札

伊・5年債、10年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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