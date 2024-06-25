*18:47JST 6月25日の日本国債市場概況：債券先物は143円48銭で取引終了

＜円債市場＞

長期国債先物2024年9月限

寄付143円50銭 高値143円58銭 安値143円45銭 引け143円48銭 15672枚

2年 461回 0.303％

5年 169回 0.546％

10年 374回 1.001％

20年 188回 1.841％

25日の債券先物9月限は伸び悩み。143円50銭で取引を開始し、143円58銭から143円45銭まで反落し、143円48銭で取引を終えた。現物債の取引では10年以降の気配が相対的に甘くなった。



＜米国債概況＞

米国債利回りでは、2年債は4.73％近辺、5年債は4.26％近辺、10年債は4.24％近辺、30年債は4.37％近辺で推移。

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.40％、英国債4.08％、オーストラリア10年債は4.20％、NZ10年債は4.54％近辺で推移。（気配値）

[本日の主要政治・経済イベント]

・21:30 米・5月シカゴ連銀全米活動指数（予想：-0.25、4月：-0.23）

・21:30 カナダ・5月消費者物価指数（前年比予想：+2.6％、4月：+2.7％）

・22:00 米・4月FHFA住宅価格指数（前月比予想：+0.3％、3月：+0.1％）

・22:00 米・4月S&PコアロジックCS20都市住宅価格指数（前年比予想：+7.00％、3月：+7.38％）

・23:00 米・6月消費者信頼感指数（予想：100.0、5月：102.0）

・23:00 米・6月リッチモンド連銀製造業指数（予想：-3、5月：0）

・01:00 クック米FRB理事講演（経済見通し、NY経済クラブ）

・02:00 米財務省・2年債入札

・03:10 ボウマン米FRB理事開会あいさつ（録画）

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《MK》