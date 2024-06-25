*07:01JST 米国株式市場はまちまち、景気敏感株に買い（24日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（24日）

SEP24

Ｏ 38535（ドル建て）

Ｈ 39010

Ｌ 38425

Ｃ 38755 大証比+15（イブニング比+45）

Vol 7751



SEP24

Ｏ 38495（円建て）

Ｈ 38965

Ｌ 38375

Ｃ 38710 大証比-30（イブニング比+0）

Vol 31123

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（24日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル159.62円換算）で、小松製作所＜6301＞、トヨタ自

動車＜7203＞、三菱商事＜8058＞、丸紅＜8002＞、みずほFG＜8411＞などが上昇した一方

で、ゆうちょ銀行＜7182＞、日本郵政＜6178＞、東京エレク＜8035＞、アドバンテスト<68

57>、ルネサス＜6723＞などは下落し、全体はまちまち。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 198.98 5.40 3176 26

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 9.94 0.25 1587 7.5

8035 (TOELY) 東京エレク 106.91 -1.67 34130 -860

6758 (SONY.N) ソニー 81.12 0.59 12948 23

9432 (NTTYY) NTT 23.43 0.43 150 0.6

8058 (MTSUY) 三菱商事 19.25 0.23 3073 25

6501 (HTHIY) 日立製作所 210.62 0.81 16810 60

9983 (FRCOY) ファーストリテ 25.28 0.11 40352 -108

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 30.77 -0.10 9823 -148

4063 (SHECY) 信越化学工業 18.85 -0.13 6018 -1

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 91.63 -0.37 7313 33

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 12.61 0.08 10064 34

8031 (MITSY) 三井物産 920.00 -7.50 7343 -52

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.24 0.03 8173 38

4568 (DSNKY) 第一三共 34.26 0.34 5469 27

9433 (KDDIY) KDDI 13.20 0.16 4214 -6

7974 (NTDOY) 任天堂 13.27 -0.01 8473 -20

8766 (TKOMY) 東京海上HD 34.83 0.19 5560 40

7267 (HMC.N) 本田技研工業 31.82 0.45 1693 5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 13.89 0.08 4434 -4

6902 (DNZOY) デンソー 15.25 0.10 2434 1.5

4519 (CHGCY) 中外製薬 16.75 0.69 5347 -11

4661 (OLCLY) オリエンランド 28.39 -0.19 4532 32

8411 (MFG.N) みずほFG 3.95 0.09 3152 25

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.31 -0.16 22842 2

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 12.88 0.28 4112 17

7741 (HOCPY) HOYA 117.26 0.83 18717 32

6503 (MIELY) 三菱電機 31.57 0.46 2520 10.5

6981 (MRAAY) 村田製作所 10.47 0.12 3342 -3

7751 (CAJPY) キヤノン 27.32 0.16 4361 -7

6273 (SMCAY) SMC 23.67 -0.01 75564 -256

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.35 0.00 1333 -133.5

6146 (DSCSY) ディスコ 39.10 -0.70 62411 -789

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.14 0.02 1938 -2

8053 (SSUMY) 住友商事 24.36 0.28 3888 26

6702 (FJTSY) 富士通 15.28 0.38 2439 1.5

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 83.49 1.52 13327 17

5108 (BRDCY) ブリヂストン 19.89 0.04 6350 -15

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.00 0.00 1437 -103.5

8002 (MARUY) 丸紅 184.80 0.57 2950 23.5

6723 (RNECY) ルネサス 9.25 -0.30 2953 -61

6954 (FANUY) ファナック 13.25 0.18 4230 -28

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 20.08 0.34 3205 15

8801 (MTSFY) 三井不動産 26.90 0.40 1431 2

6301 (KMTUY) 小松製作所 28.66 0.02 4575 42

4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.51 -0.01 3674 -4

6594 (NJDCY) 日本電産 11.64 0.27 7432 -16

6857 (ATEYY) アドバンテスト 35.60 -0.40 5682 -118

4543 (TRUMY) テルモ 16.17 0.10 2581 -6

8591 (IX.N) オリックス 107.47 -1.07 3431 8

（時価総額上位50位、1ドル159.62円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（24日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7259 (ASEKY) アイシン精機 39.18 6254 1064 20.50

9503 (KAEPY) 関西電力 8.70 2777 87.5 3.25

3659 (NEXOY) ネクソン 18.75 2993 73 2.50

8630 (SMPNY) SOMPOHD 10.38 3314 71 2.19

5401 (NPSCY) 日本製鉄 7.13 3414 71 2.12

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（24日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.35 1333 -133.5 -9.10

8750 (DLICY) 第一生命HD 23.40 3735 -351 -8.59

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.00 1437 -103.5 -6.72

8830 (MITEY) 住友不動産 14.00 4469 -183 -3.93

2801 (KIKOY) キッコーマン 22.80 1820 -57.5 -3.06



「米国株式市場概況」（24日）

ＮＹＤＯＷ

終値：39411.21 前日比：260.88

始値：39184.49 高値：39571.23 安値：39184.49

年初来高値：40003.59 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：17496.82 前日比：-192.54

始値：17640.26 高値：17730.12 安値：17494.02

年初来高値：17862.23 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5447.87 前日比：-16.75

始値：5459.58 高値：5490.66 安値：5447.59

年初来高値：5487.03 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.366％ 米10年国債 4.234％



米国株式市場はまちまち。ダウ平均は260.88ドル高の39,411.21、ナスダック指数は

192.54ポイント安の17,496.82で取引を終了した。

材料が乏しい中、寄り付きはまちまち。銀行やエネルギーなど、景気敏感株や出遅

れ感のある銘柄への買いが支えたダウは終日堅調に推移。一方、先週に続きエヌビ

ディアなど半導体銘柄の売りが重しとなったナスダックは下落した。セクター別で

は、エネルギーや電気通信サービス、銀行などが上昇。半導体・同製造装置が大き

く下げたほか、小売り、ソフトウエア・サービスが下落した。

後払いサービス提供するアファーム・ホールディングス（AFRM）やコンピュータ

ー・ソリューションを提供するIBM（IBM）、クルーズ船運営のロイヤルカリビアン

（RCL）はアナリストが投資判断・目標株価を引き上げたことを受け上昇。米製薬大

手イーライリリー（LLY）は肥満症治療薬「ゼップバウンド（一般名チルゼパチ

ド）」の臨床試験結果について、追加の情報と米食品医薬品局（FDA）に承認申請し

たと発表し上昇。一方、睡眠時無呼吸症候群など向けの医療機器を製造するレスメ

ド（RMD）、インスパイア・メディカル・システムズ（INSP）は大幅安となった。

原油価格の上昇を受け、油田製品・サービス会社のベーカー・ヒューズ（BKR）など

エネルギー銘柄が買われた。

サンフランシスコ連銀のデーリー総裁は、労働市場がさらに減速すれば失業率の上

昇につながると警告。直面するリスクはインフレだけではないと指摘した。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》