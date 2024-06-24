*08:32JST 6/24

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（39150.33、+15.57）

・1ドル＝159.70-80円

・VIX指数は低下（13.20、-0.08）

・米国のインフレ沈静化期待

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（38596.47、-36.55）

・ナスダック総合指数は下落（17689.36、-32.23）

・シカゴ日経先物は下落（38475、大阪比-125）

・SOX指数は下落（5538.54、-71.48）

・米原油先物は下落（80.73、-0.56）

・米長期金利は上昇

・日銀の早期追加利上げ懸念

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・内閣支持率低迷

留意事項

・日銀金融政策決定会合における主な意見（6月13、14日）

・国債買いオペ

・全国百貨店売上高（5月）

・東京地区百貨店売上高（5月）

・NZ貿易収支（5月）

・独IFO企業景況感指数（6月）

・EU（欧州連合）外相理事会

・ブラジル週次景気動向調査

・ブラジル経常収支（5月）

・ブラジル海外直接投資（5月）

・ブラジル貿易収支（先週）

・米サンフランシスコ連銀総裁が講演《ST》