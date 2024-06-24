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6/24の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:32JST 6/24
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（39150.33、+15.57）
・1ドル＝159.70-80円
・VIX指数は低下（13.20、-0.08）
・米国のインフレ沈静化期待
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（38596.47、-36.55）
・ナスダック総合指数は下落（17689.36、-32.23）
・シカゴ日経先物は下落（38475、大阪比-125）
・SOX指数は下落（5538.54、-71.48）
・米原油先物は下落（80.73、-0.56）
・米長期金利は上昇
・日銀の早期追加利上げ懸念
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・内閣支持率低迷
留意事項
・日銀金融政策決定会合における主な意見（6月13、14日）
・国債買いオペ
・全国百貨店売上高（5月）
・東京地区百貨店売上高（5月）
・NZ貿易収支（5月）
・独IFO企業景況感指数（6月）
・EU（欧州連合）外相理事会
・ブラジル週次景気動向調査
・ブラジル経常収支（5月）
・ブラジル海外直接投資（5月）
・ブラジル貿易収支（先週）
・米サンフランシスコ連銀総裁が講演《ST》
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