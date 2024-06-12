関連記事
12日の日本国債市場概況：債券先物は143円27銭で終了
記事提供元：フィスコ
*16:39JST 12日の日本国債市場概況：債券先物は143円27銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2024年9月限
寄付143円07銭 高値143円29銭 安値143円03銭 引け143円27銭
売買高総計18950枚
2年 461回 0.336％
5年 168回 0.556％
10年 374回 0.984％
20年 188回 1.799％
債券先物9月限は、143円07銭で取引を開始。米国の順調な10年債入札の結果にともなう金利低下を受けたほか、日銀が定例国債買い入れオペの金額を前回から据え置きとしたことも好感されて買いが優勢になり、143円03銭から143円29銭まで上げた。現物債の取引では、全年限が買われた。
＜米国債概況＞
2年債は4.84％、10年債は4.40％、30年債は4.54％近辺で推移。
債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.60％、英国債は4.24％、オーストラリア10年債は4.28％、NZ10年債は4.72％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
＜海外＞
・21:30 米・5月消費者物価指数（前年比予想：+3.4％、4月：+3.4％）
・03:00 米連邦公開市場委員会(FOMC)声明発表（政策金利は5.25-5.50％に据え置き予想）
・03:00 米・5月財政収支（予想：-2765億ドル、23年5月：-2403.48億ドル）
・03:30 パウエル米FRB議長会見
（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》
スポンサードリンク