*07:06JST 米国株式市場は下落、早期利下げ期待が後退（7日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（7日）

JUN24

Ｏ 38645（ドル建て）

Ｈ 38910

Ｌ 38550

Ｃ 38650 大証比+0（イブニング比-20）

Vol 6117



JUN24

Ｏ 38665（円建て）

Ｈ 38910

Ｌ 38545

Ｃ 38650 大証比+0（イブニング比-20）

Vol 25872

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（7日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル156.72円換算）で、リクルートHD＜6098＞、小松製

作所＜6301＞、本田技研工業＜7267＞、みずほFG＜8411＞などが上昇した一方で、日本電

産＜6594＞、村田製作所＜6981＞、富士通＜6702＞、中外製薬＜4519＞などは下落し、全体

はまちまち。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 206.36 -3.68 3234 15

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 10.40 -0.25 1630 7.5

8035 (TOELY) 東京エレク 109.90 -0.77 34447 -13

6758 (SONY.N) ソニー 85.45 -1.78 13392 -33

9432 (NTTYY) NTT 23.88 -0.28 150 0

8058 (MTSUY) 三菱商事 20.75 0.02 3252 5

6501 (HTHIY) 日立製作所 209.02 0.52 16379 29

9983 (FRCOY) ファーストリテ 26.23 0.14 41108 28

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 30.20 -0.48 9466 -30

4063 (SHECY) 信越化学工業 19.44 0.06 6093 -18

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 93.94 -0.08 7361 9

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 13.06 -0.02 10234 49

8031 (MITSY) 三井物産 981.64 1.14 7692 7

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 0.00 7836 87

4568 (DSNKY) 第一三共 37.07 0.11 5810 -19

9433 (KDDIY) KDDI 13.52 -0.20 4238 -25

7974 (NTDOY) 任天堂 13.89 -0.23 8707 -48

8766 (TKOMY) 東京海上HD 34.78 -0.13 5451 9

7267 (HMC.N) 本田技研工業 32.20 -0.16 1682 14.5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 14.54 0.02 4557 -4

6902 (DNZOY) デンソー 15.77 -0.06 2471 -3

4519 (CHGCY) 中外製薬 15.07 -0.30 4724 -33

4661 (OLCLY) オリエンランド 29.31 0.26 4593 17

8411 (MFG.N) みずほFG 3.99 -0.05 3127 19

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.28 -0.17 22380 -90

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 13.47 -0.06 4222 -10

7741 (HOCPY) HOYA 121.14 -0.86 18985 -45

6503 (MIELY) 三菱電機 33.98 0.09 2663 8

6981 (MRAAY) 村田製作所 9.64 -0.03 3022 -26

7751 (CAJPY) キヤノン 29.31 0.06 4593 11

6273 (SMCAY) SMC 24.67 0.03 77326 196

6146 (DSCSY) ディスコ 38.10 -0.10 59710 -90

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.05 -0.18 2045 -9

8053 (SSUMY) 住友商事 25.68 -0.03 4025 5

6702 (FJTSY) 富士通 15.41 0.12 2415 -17

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 88.52 -3.70 13873 13

5108 (BRDCY) ブリヂストン 21.08 -0.23 6607 3

8002 (MARUY) 丸紅 188.97 -0.77 2962 0.5

6723 (RNECY) ルネサス 9.39 -0.16 2943 -17

6954 (FANUY) ファナック 13.73 -0.18 4304 -25

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 20.05 -0.11 3142 5

8801 (MTSFY) 三井不動産 28.80 0.00 1505 -0.5

6301 (KMTUY) 小松製作所 29.17 0.08 4572 50

4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.69 -0.01 3664 -15

6594 (NJDCY) 日本電産 11.06 -0.43 6933 -63

6857 (ATEYY) アドバンテスト 33.80 -1.00 5297 5

4543 (TRUMY) テルモ 17.13 -0.15 2685 -17

8591 (IX.N) オリックス 109.60 -1.14 3435 -5

8802 (MITEY) 三菱地所 16.88 -0.02 2645 9.5

9022 (CJPRY) JR東海 11.01 -0.08 3451 -20

（時価総額上位50位、1ドル156.72円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（7日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

5020 (JXHLY) ENEOS 10.27 805 27.2 3.50

8630 (SMPNY) SOMPOHD 10.92 3423 93 2.79

7201 (NSANY) 日産自動車 6.89 540 8.3 1.56

8309 (SUTNY) 三井住友トラHD 4.66 3652 50 1.39

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 7836 87 1.12

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（7日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

8750 (DLICY) 第一生命HD 23.40 3667 -353 -8.78

6594 (NJDCY) 日本電産 11.06 6933 -63 -0.90

9020 (EJPRY) JR東日本 8.58 2689 -24 -0.88

6981 (MRAAY) 村田製作所 9.64 3022 -26 -0.85

4755 (RKUNY) 楽天 5.38 843 -7 -0.82



「米国株式市場概況」（7日）

ＮＹＤＯＷ

終値：38798.99 前日比：-87.18

始値：38861.24 高値：39105.23 安値：38751.85

年初来高値：40003.59 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：17133.13 前日比：-39.99

始値：17124.14 高値：17229.31 安値：17090.05

年初来高値：17187.91 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5346.99 前日比：-5.97

始値：5343.81 高値：5375.08 安値：5331.33

年初来高値：5354.03 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.554％ 米10年国債 4.435％



米国株式市場は下落。ダウ平均は87.18ドル安の39,798.99ドル、ナスダックは39.99

ポイント安の17,133.13で取引を終了した。

5月雇用統計が想定以上に強く早期利下げ期待を受けた買いが後退し、寄り付き後、

下落。同時に、経済に楽観的な期待も広がり、一時上昇する局面もあったが、長期

金利上昇を嫌気した売りに押され、相場は下落で終了した。セクター別では、銀行

や保険が上昇した一方、不動産が下落。

靴メーカーのスケッチャーズ（SKX）はアナリストが卸売り環境の改善や堅調な履物

販売のトレンドを受けて、同社の投資判断を引き上げ、上昇。電子、消費者・オフ

ィス製品を扱う3M（MMM）もアナリストの投資判断引き上げで、上昇した。バイオの

ジェロン（GERN）は血液疾患治療薬を巡り食品医薬局（FDA）の承認を得たことが好

感され急伸。携帯端末のアップル（AAPL）は来週10日に開幕する世界開発者会議（W

WDC）で生成人工知能（AI）を巡る新戦略発表が期待され、買われた。ゲーム販売の

ゲームストップ（GME）はミーム株ブームの仕掛け人とされるギル氏による生配信前

に、予定を前倒しして発表した第1四半期の売り上げが29%減となったほか、クラスA

株を追加で7500万株売却する方針を発表し、下落。

国家経済委員会（NEC）のブレイナード委員長は雇用統計を受けて、インタビューで

「労働者にとって、良いニュースだ」と述べた。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》