*16:42JST 31日の日本国債市場概況：債券先物は142円99銭で終了



＜円債市場＞

長期国債先物2024年6月限

寄付143円30銭 高値143円31銭 安値142円94銭 引け142円99銭

売買高総計31908枚

2年 461回 0.400％

5年 168回 0.636％

10年 374回 1.069％

20年 188回 1.878％

債券先物6月限は、143円30銭で取引を開始。米金利の低下を受けて買いが先行し、143円31銭まで上げた。しかし、日銀の定例国債買い入れオペの金額は前回から据え置きとなったものの、金融政策修正への根強い警戒感から売りが優勢になり、142円94銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は4.94％、10年債は4.56％、30年債は4.69％近辺で推移。

債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.66％、英国債は4.36％、オーストラリア10年債は4.41％、NZ10年債は4.80％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・17:30 英・4月住宅ローン承認件数（予想：6.15万件、3月：6.13万件）

・18:00 ユーロ圏・5月消費者物価指数速報値（前年比予想：+2.5％、4月：+2.4％）

・21:00 南ア・4月貿易収支（3月：+73億ランド）

・21:30 米・4月個人所得（前月比予想：+0.3％、3月：+0.5％）

・21:30 米・4月個人消費支出(PCE)(前月比予想：+0.3％、3月：+0.8％)

・21:30 米・4月コアPCE価格指数（前年比予想：+2.8％、3月：+2.8％）

・21:30 カナダ・1-3月期GDP（前期比年率予想：+2.2％、10-12月期：+1.0％）

・22:45 米・5月シカゴ購買部協会景気指数（予想：41.5、4月：37.9）

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》