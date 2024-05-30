*16:39JST 30日の日本国債市場概況：債券先物は143円20銭で終了



＜円債市場＞

長期国債先物2024年6月限

寄付143円00銭 高値143円20銭 安値142円85銭 引け143円20銭

売買高総計29632枚

2年 460回 0.379％

5年 168回 0.629％

10年 374回 1.059％

20年 188回 1.867％

債券先物6月限は、143円00銭で取引を開始。米地区連銀経済報告の「物価は緩やかなペースで上昇、継続を予想」を受けた金利上昇にともない売り先行となり、142円85銭まで下げた。その後、財務省の2年債入札の結果は無難との見方となり、安心感から買い戻しに転じ、143円20銭まで上げた。現物債の取引では、2年債が売られ、5年債、10年債、20年債が買われた。

＜米国債概況＞

2年債は4.96％、10年債は4.59％、30年債は4.71％近辺で推移。

債券利回りはやや低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.66％、英国債は4.38％、オーストラリア10年債は4.43％、NZ10年債は4.88％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・18:00 ユーロ圏・4月失業率（予想：6.5％、3月：6.5％）

・18:00 ユーロ圏・5月景況感指数（予想：96.2、4月：95.6）

・21:30 米・1-3月期GDP改定値（前期比年率予想：+1.3％、速報値：+1.6％）

・21:30 米・先週分新規失業保険申請件数（予想：21.7万件、前回：21.5万件）

・21:30 米・4月卸売在庫速報値（前月比予想：+0.1％、3月：-0.4％）

・21:30 カナダ・1-3月期経常収支（予想：-54.0億加ドル、10-12月期：-16.2億加ドル）

・22:00台 南ア中銀が政策金利発表（8.25％に据え置き予想）

・23:00 米・4月中古住宅販売成約指数（前月比予想：-1.0％、3月：+3.4％）

・01:05 ウィリアムズNY連銀総裁講演（NY経済クラブ）

・06:00 ローガン米ダラス連銀総裁質疑応答

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》