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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏失業率、米GDP改定値、南ア中央銀行が政策金利発表など

2024年5月30日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏失業率、米GDP改定値、南ア中央銀行が政策金利発表など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)


＜海外＞
16:00　スイス・GDP(1-3月)　0.7％　0.6％
17:00　台湾・GDP(1-3月)　　6.51％
18:00　欧・ユーロ圏失業率(4月)　　6.5％
18:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(5月)　　-14.3
18:00　欧・ユーロ圏景況感指数(5月)　　95.6
21:30　加・経常収支(1-3月)　-56.9億加ドル　-16.2億加ドル
21:30　米・GDP改定値(1-3月)　1.2％　1.6％
21:30　米・卸売在庫(4月)　　-0.4％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　21.5万件
23:00　米・中古住宅販売成約指数(4月)　0.3％　3.4％


南ア・南アフリカ準備銀行(中央銀行)が政策金利発表　8.25％　8.25％

米・ニューヨーク連銀総裁が講演

米・ダラス連銀総裁が講演

伊・5年債、10年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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