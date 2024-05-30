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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏失業率、米GDP改定値、南ア中央銀行が政策金利発表など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏失業率、米GDP改定値、南ア中央銀行が政策金利発表など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
＜海外＞
16:00 スイス・GDP(1-3月) 0.7％ 0.6％
17:00 台湾・GDP(1-3月) 6.51％
18:00 欧・ユーロ圏失業率(4月) 6.5％
18:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(5月) -14.3
18:00 欧・ユーロ圏景況感指数(5月) 95.6
21:30 加・経常収支(1-3月) -56.9億加ドル -16.2億加ドル
21:30 米・GDP改定値(1-3月) 1.2％ 1.6％
21:30 米・卸売在庫(4月) -0.4％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 21.5万件
23:00 米・中古住宅販売成約指数(4月) 0.3％ 3.4％
南ア・南アフリカ準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 8.25％ 8.25％
米・ニューヨーク連銀総裁が講演
米・ダラス連銀総裁が講演
伊・5年債、10年債入札
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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