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28日の日本国債市場概況：債券先物は143円50銭で終了
*16:37JST 28日の日本国債市場概況：債券先物は143円50銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2024年6月限
寄付143円56銭 高値143円57銭 安値143円38銭 引け143円50銭
売買高総計20141枚
2年 460回 0.346％
5年 168回 0.591％
10年 374回 1.030％
20年 188回 1.856％
債券先物6月限は、143円56銭で取引を開始。日銀の金融政策修正への警戒感は根強く、売り先行となった。その後も財務省の10年移行国債入札の結果は弱めとの見方から売りが強まり、143円57銭から143円38銭まで下げた。現物債の取引では、2年債と10年債が売られ、5年債と20年債が買われた。
＜米国債概況＞
2年債は4.93％、10年債は4.45％、30年債は4.56％近辺で推移。
債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.54％、英国債は4.22％、オーストラリア10年債は4.26％、NZ10年債は4.80％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
＜海外＞
・22:00 米・3月FHFA住宅価格指数（前月比予想：+0.5％、2月：+1.2％）
・22:00 米・3月S&PコアロジックCS20都市住宅価格指数（前年比予想：+7.30％、2月：+7.29％）
・22:55 カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁討論会司会・講演
・23:00 米・5月消費者信頼感指数（予想：96.0、4月：97.0）
・23:30 米・5月ダラス連銀製造業活動指数（予想：-12.5、4月：-14.5）
・24:30 米財務省・2年債入札
・02:00 米財務省・5年債入札
・02:05 クック米FRB理事、デイリー米サンフランシスコ連銀総裁討論会参加（AI関連
）
（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》
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