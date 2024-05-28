*08:32JST 5/28

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（38900.02、+253.91）

・1ドル＝156.90-00円

・大阪夜間取引の日経先物は上昇（38980、大阪日中比+50）

・米国のインフレ沈静化期待

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日銀の早期追加利上げ懸念

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・内閣支持率低迷

留意事項

・企業向けサービス価格（4月）

・CBDC（中央銀行デジタル通貨）に関する有識者会議

・日銀国際コンファランスの討論会に氷見副総裁、ボウマンFRB理事、クリーブラン

ド連銀総裁、シュナーベルECB専任理事が参加

・日銀「基調的なインフレ率を捕捉するための指標」

・日本鉄鋼連盟が会見

・学びエイドが新規上場

・豪小売売上高（4月）

・欧州連合（EU）国防相理事会

・アイルランド、ノルウェー、スペインがパレスチナを国家として承認

・イタリア2年物国債入札

・欧州中央銀行（ECB）がユーロ圏CPI予想

・ブラジル拡大消費者物価指数（IPCA-15）（5月）

・米S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数（3月）

・米FHFA住宅価格指数（3月）

・米消費者信頼感指数（5月）

・米2年物と5年物国債入札《ST》