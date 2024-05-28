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5/28の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:32JST 5/28
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（38900.02、+253.91）
・1ドル＝156.90-00円
・大阪夜間取引の日経先物は上昇（38980、大阪日中比+50）
・米国のインフレ沈静化期待
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日銀の早期追加利上げ懸念
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・内閣支持率低迷
留意事項
・企業向けサービス価格（4月）
・CBDC（中央銀行デジタル通貨）に関する有識者会議
・日銀国際コンファランスの討論会に氷見副総裁、ボウマンFRB理事、クリーブラン
ド連銀総裁、シュナーベルECB専任理事が参加
・日銀「基調的なインフレ率を捕捉するための指標」
・日本鉄鋼連盟が会見
・学びエイドが新規上場
・豪小売売上高（4月）
・欧州連合（EU）国防相理事会
・アイルランド、ノルウェー、スペインがパレスチナを国家として承認
・イタリア2年物国債入札
・欧州中央銀行（ECB）がユーロ圏CPI予想
・ブラジル拡大消費者物価指数（IPCA-15）（5月）
・米S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数（3月）
・米FHFA住宅価格指数（3月）
・米消費者信頼感指数（5月）
・米2年物と5年物国債入札《ST》
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