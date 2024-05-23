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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏製造業PMI、米サービス業PMI、欧ユーロ圏消費者信頼感指数など

2024年5月23日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏製造業PMI、米サービス業PMI、欧ユーロ圏消費者信頼感指数など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資（先週）
09:30　製造業PMI（5月）　　49.6
09:30　サービス業PMI（5月）　　54.3
09:30　総合PMI（5月）　　52.3
10:10　国債買い入れオペ（残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年）（日本銀行）
15:00　工作機械受注（4月）　　－11.6％


＜海外＞
10:00　中・SWIFTグローバル支払い元建て（4月）　　4.69％
14:00　印・製造業PMI速報（5月）　　58.8
14:00　印・サービス業PMI速報（5月）　　60.8
14:00　印・総合PMI速報（5月）　　61.5
16:30　独・製造業PMI（5月）　　42.5
16:30　独・サービス業PMI（5月）　　53.2
16:30　独・総合PMI（5月）　　50.6
17:00　欧・ユーロ圏製造業PMI（5月）　　45.7
17:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI（5月）　　53.3
17:00　欧・ユーロ圏総合PMI（5月）　　51.7
17:30　英・製造業PMI（5月）　　49.1
17:30　英・サービス業PMI（5月）　　55.0
17:30　英・総合PMI（5月）　　54.1
20:00　ブ・FGV消費者物価指数（IPC-S）（先週）　　0.45％
20:00　トルコ・中央銀行が政策金利発表　50.00％　50.00％
21:30　米・新規失業保険申請件数（先週）　　22.2万件
22:45　米・製造業PMI（5月）　50.2　50.0
22:45　米・サービス業PMI（5月）　51.6　51.3
22:45　米・総合PMI（5月）　　51.3
23:00　米・新築住宅販売件数（4月）　68.0万戸　69.3万戸
23:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数（5月）　　－14.7


韓・中央銀行が政策金利発表　3.50％　3.50％

米・アトランタ連銀総裁が質疑応答に参加

伊・G7財務相・中央銀行総裁会議（25日まで）


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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