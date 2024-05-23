関連記事
今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏製造業PMI、米サービス業PMI、欧ユーロ圏消費者信頼感指数など
*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏製造業PMI、米サービス業PMI、欧ユーロ圏消費者信頼感指数など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資（先週）
09:30 製造業PMI（5月） 49.6
09:30 サービス業PMI（5月） 54.3
09:30 総合PMI（5月） 52.3
10:10 国債買い入れオペ（残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年）（日本銀行）
15:00 工作機械受注（4月） －11.6％
＜海外＞
10:00 中・SWIFTグローバル支払い元建て（4月） 4.69％
14:00 印・製造業PMI速報（5月） 58.8
14:00 印・サービス業PMI速報（5月） 60.8
14:00 印・総合PMI速報（5月） 61.5
16:30 独・製造業PMI（5月） 42.5
16:30 独・サービス業PMI（5月） 53.2
16:30 独・総合PMI（5月） 50.6
17:00 欧・ユーロ圏製造業PMI（5月） 45.7
17:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI（5月） 53.3
17:00 欧・ユーロ圏総合PMI（5月） 51.7
17:30 英・製造業PMI（5月） 49.1
17:30 英・サービス業PMI（5月） 55.0
17:30 英・総合PMI（5月） 54.1
20:00 ブ・FGV消費者物価指数（IPC-S）（先週） 0.45％
20:00 トルコ・中央銀行が政策金利発表 50.00％ 50.00％
21:30 米・新規失業保険申請件数（先週） 22.2万件
22:45 米・製造業PMI（5月） 50.2 50.0
22:45 米・サービス業PMI（5月） 51.6 51.3
22:45 米・総合PMI（5月） 51.3
23:00 米・新築住宅販売件数（4月） 68.0万戸 69.3万戸
23:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数（5月） －14.7
韓・中央銀行が政策金利発表 3.50％ 3.50％
米・アトランタ連銀総裁が質疑応答に参加
伊・G7財務相・中央銀行総裁会議（25日まで）
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
スポンサードリンク