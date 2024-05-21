*16:12JST 21日の日本国債市場概況：債券先物は143円72銭で終了



＜円債市場＞

長期国債先物2024年6月限

寄付143円68銭 高値143円82銭 安値143円66銭 引け143円72銭

売買高総計20567枚

2年 460回 0.342％

5年 168回 0.573％

10年 374回 0.978％

20年 188回 1.786％

債券先物6月限は、143円68銭で取引を開始。前日の米金利一段の上昇にともない売り先行となったが、いったん買い戻しがみられ、143円66銭から143円82銭まで上げた。しかし、日銀の利上げやオペ減額の観測は根強く、その後は伸び悩んだ。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は4.83％、10年債は4.44％、30年債は4.58％近辺で推移。

債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.52％、英国債は4.16％、オーストラリア10年債は4.25％、NZ10年債は4.62％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・17:00 ユーロ圏・3月経常収支（2月：+295億ユーロ）

・18:00 ユーロ圏・3月貿易収支（2月：+236億ユーロ）

・21:30 カナダ・4月消費者物価指数（前年比予想：+2.7％、3月：+2.9％）

・22:00 ウォラー米FRB理事講演（米経済と金融政策の見通し）

・22:00 バーキン米リッチモンド連銀総裁あいさつ（同行主催会合）

・22:05 ウィリアムズNY連銀総裁開会あいさつ

・22:10 ボスティック米アトランタ連銀総裁あいさつ（同行主催金融市場会議）

・24:45 バー米FRB副議長(銀行監督担当)座談会参加

・08:00 コリンズ米ボストン連銀総裁、メスター米クリーブランド連銀総裁討論会参加

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》