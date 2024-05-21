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21日の日本国債市場概況：債券先物は143円72銭で終了
*16:12JST 21日の日本国債市場概況：債券先物は143円72銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2024年6月限
寄付143円68銭 高値143円82銭 安値143円66銭 引け143円72銭
売買高総計20567枚
2年 460回 0.342％
5年 168回 0.573％
10年 374回 0.978％
20年 188回 1.786％
債券先物6月限は、143円68銭で取引を開始。前日の米金利一段の上昇にともない売り先行となったが、いったん買い戻しがみられ、143円66銭から143円82銭まで上げた。しかし、日銀の利上げやオペ減額の観測は根強く、その後は伸び悩んだ。現物債の取引では、全年限が売られた。
＜米国債概況＞
2年債は4.83％、10年債は4.44％、30年債は4.58％近辺で推移。
債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.52％、英国債は4.16％、オーストラリア10年債は4.25％、NZ10年債は4.62％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
＜海外＞
・17:00 ユーロ圏・3月経常収支（2月：+295億ユーロ）
・18:00 ユーロ圏・3月貿易収支（2月：+236億ユーロ）
・21:30 カナダ・4月消費者物価指数（前年比予想：+2.7％、3月：+2.9％）
・22:00 ウォラー米FRB理事講演（米経済と金融政策の見通し）
・22:00 バーキン米リッチモンド連銀総裁あいさつ（同行主催会合）
・22:05 ウィリアムズNY連銀総裁開会あいさつ
・22:10 ボスティック米アトランタ連銀総裁あいさつ（同行主催金融市場会議）
・24:45 バー米FRB副議長(銀行監督担当)座談会参加
・08:00 コリンズ米ボストン連銀総裁、メスター米クリーブランド連銀総裁討論会参加
（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》
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