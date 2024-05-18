*06:43JST 米国株式市場はまちまち、利下げ期待が支援（17日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（17日）

JUN24

Ｏ 38545（ドル建て）

Ｈ 38870

Ｌ 38545

Ｃ 38755 大証比+15（イブニング比+65）

Vol 4641



JUN24

Ｏ 38535（円建て）

Ｈ 38860

Ｌ 38535

Ｃ 38745 大証比+5（イブニング比+55）

Vol 16039

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（17日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル155.65円換算）で、ＡＧＣ＜5201＞、住友電<5802

>、ルネサス＜6723＞、ソフトバンクＧ＜9984＞、鹿島＜1812＞、ブリヂストン＜5108＞、デ

ンソー＜6902＞下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 （TM） トヨタ 219.76 4.13 3421 -15

8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 10.03 0.27 1561 7.5

6758 （SONY） ソニーG 83.75 0.36 13036 -64

9432 （NTTYY） NTT 24.34 -0.36 152 0.2

9983 （FRCOY） ファーストリテイ 26.24 0.00 40850 -160

8316 （SMFG） 三井住友 12.53 0.51 9751 28

6954 （FANUY） ファナック 14.71 0.07 4579 -18

9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 27.20 0.19 8467 -83

8031 （MITSY） 三井物 1025.02 12.52 7977 9

8001 （ITOCY） 伊藤忠 92.97 0.10 7235 -19

7974 （NTDOY） 任天堂 13.64 -0.04 8492 -11

8766 （TKOMY） 東京海上ＨＤ 31.57 -0.10 4914 -6

7267 （HMC） ホンダ 33.24 0.42 1725 -2

6902 （DNZOY） デンソー 16.83 0.00 2619 -13.5

8411 （MFG） みずほＦＧ 4.06 0.11 3160 26

7741 （HOCPY） ＨＯＹＡ 121.65 -1.09 18935 -15

6503 （MIELY） 三菱電 36.24 0.17 2820 0.5

6723 （RNECY） ルネサス 8.65 0.14 2692 -34.5

8053 （SSUMY） 住友商 26.44 -0.13 4115 6

8002 （MARUY） 丸紅 192.00 0.62 2988 -4

5108 （BRDCY） ブリヂストン 22.10 0.13 6880 -41

6702 （FJTSY） 富士通 15.12 0.20 2353 -7.5

6301 （KMTUY） コマツ 29.55 0.10 4599 4

4901 （FUJIY） 富士フイルム 10.92 0.04 3401 -13

8591 （IX） オリックス 109.30 0.89 3403 10

8802 （MITEY） 菱地所 17.54 -0.22 2730 -9

2802 （AJINY） 味の素 38.61 -0.65 6010 15

8604 （NMR） 野村ＨＤ 5.91 0.01 920 2.7

8267 （AONNY） イオン 21.18 0.08 3297 -7

6762 （TTDKY） ＴＤＫ 46.52 0.11 7241 -21

1925 （DWAHY） 大和ハウス 26.35 -0.05 4101 -12

8309 （SUTNY） 三井トラスト 4.64 -0.02 3611 43

7270 （FUJHY） SUBARU 10.32 -0.13 3213 -7

1928 （SKHSY） 積水ハウス 22.90 -0.37 3564 20

9735 （SOMLY） セコム 15.97 -0.02 9943 -42

7201 （NSANY） 日産自 7.10 -0.02 553 0.9

2503 （KNBWY） キリン 14.44 -0.05 2248 10.5

4911 （SSDOY） 資生堂 31.64 0.46 4925 9

5802 （SMTOY） 住友電 15.02 0.17 2338 -33

6988 （NDEKY） 日東電 39.17 -0.20 12194 -26

7202 （ISUZY） いすゞ 12.97 0.07 2019 -2.5

9202 （ALNPY） ＡＮＡ 4.00 0.13 3116 111

3407 （AHKSY） 旭化成 13.27 0.11 1033 -5

1812 （KAJMY） 鹿島 17.03 0.41 2651 -20

6586 （MKTAY） マキタ 30.98 0.27 4822 -1

7912 （DNPLY） 大日印 15.34 0.15 4775 -4

3402 （TRYIY） 東レ 10.07 0.11 784 -3

5201 （ASGLY） ＡＧＣ 6.90 -0.20 5370 -127

6361 （EBCOY） 荏原 40.40 0.04 12576 -19

6645 （OMRNY） オムロン 34.70 -0.62 5401 8

（時価総額上位50位、1ドル155.65円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（17日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

9202 （ALNPY） ＡＮＡ 4.00 3116 111 3.69

1801 （TISCY） 大成建 9.20 5728 165 2.97

6952 （CSIOY） カシオ 75.63 1177 27 2.35

8309 （SUTNY） 三井トラスト 4.64 3611 43 1.21

5801 （FUWAY） 古河電 12.61 3925 44 1.13

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（17日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

6753 （SHCAY） シャープ 1.26 784 -39.4 -4.79

6471 （NPSKY） 日精工 9.66 752 -26 -3.34

5201 （ASGLY） ＡＧＣ 6.90 5370 -127 -2.31

7731 （NINOY） ニコン 10.53 1639 -28.5 -1.71

6460 （SGAMY） セガサミーＨＤ 3.60 2241 -34.5 -1.52



「米国株式市場概況」（17日）

ＮＹＤＯＷ

終値：40003.59 前日比：134.21

始値：39911.72 高値：40010.88 安値：39858.86

年初来高値：39807.37 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：16685.97 前日比：-12.35

始値：16708.49 高値：16726.41 安値：16613.84

年初来高値：16442.20 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5303.27 前日比：6.17

始値：5303.10 高値：5305.45 安値：5283.59

年初来高値：5254.35 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.559％ 米10年国債 4.42％



米国株式市場はまちまち。ダウ平均は134.21ドル高の40,003.59ドル、ナスダックは

12.35ポイント安の16,685.97で取引を終了した。

ソフトランディング期待を受けた買いに寄り付き後、上昇。ペースは遅いながら、

連邦準備制度理事会（FRB）の次の行動が利下げとの見方が根強く、さらに、中国が

不動産市場の支援に向け大規模な財政措置を発表したことなどが住宅セクターを支

え、ダウは終日底堅く推移し終盤にかけ上げ幅を拡大、終値で史上最高値の4万ドル

台に到達した。一方、ナスダックは長期金利の上昇が重しとなり軟調でまちまちで

終了。セクター別では、エネルギーが上昇した一方、半導体・同製造装置が下落し

た。

ソーシャル・ネットワークプラットフォームを提供するレディット（RDDT）はAI

（人工知能）開発会社のオープンAIとの提携発表が好感され、上昇。株式・暗号資

産取引アプリのロビンフッドマーケッツ（HOOD）はミーム株取引のブーム再燃で今

まで同社に対し弱気だったアナリストが同社の投資判断を2段階引き上げ、上昇し

た。航空会社のユナイテッド（UAL）やレスランを運営するダ―デン・レストランツ

（DRI）もアナリストの投資判断引き上げでそれぞれ上昇。ゲーム販売のゲームスト

ップ（GME）は、第1四半期暫定決算の減収や株式売却計画を発表し、下落。ミーム

株として取引きされている映画館運営のAMCエンターテインメント（AMC）も連れて

売られた。

投資家の心理的恐怖心を示すVIX指数は11.91まで下落し年初来で最低となった。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》