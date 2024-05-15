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5/15の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:36JST 5/15
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（38356.06、+176.60）
・NYダウは上昇（39558.11、+126.60）
・ナスダック総合指数は上昇（16511.18、+122.94）
・1ドル＝156.40-50円
・シカゴ日経先物は上昇（38590、大阪比+280）
・SOX指数は上昇（4903.93、+80.85）
・VIX指数は低下（13.42、-0.18）
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化期待
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・米原油先物は下落（78.02、-1.10）
・日銀の早期追加利上げ懸念
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・内閣支持率低迷
留意事項
・石油製品価格（13日）
・地銀協会長の定例記者会見
・投信概況（4月）
・訪日外国人数（4月）
・三菱UFJ＜8306＞、三井住友＜8316＞、みずほ＜8411＞、第一生命HD＜8750＞、リクルート
HD＜6098＞、日本郵政＜6178＞など決算発表
・中国1年物中期貸出ファシリティ金利
・ロシアGDP（1-3月）
・独30年物国債入札
・ユーロ圏鉱工業生産指数（3月）
・ユーロ圏GDP）改定値（1-3月）
・ブラジル経済活動（3月）
・米消費者物価コア指数（4月）
・米小売売上高（4月）
・米ニューヨーク連銀製造業景気指数（5月）
・米NAHB住宅市場指数（5月）
・米企業在庫（3月）
・米対米証券投資収支（ネット長期TICフロー）（3月）
・米ミネアポリス連銀総裁が座談会に参加
・米シスコシステムズなど決算発表
・香港、韓国は休場《ST》
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