*08:36JST 5/15

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（38356.06、+176.60）

・NYダウは上昇（39558.11、+126.60）

・ナスダック総合指数は上昇（16511.18、+122.94）

・1ドル＝156.40-50円

・シカゴ日経先物は上昇（38590、大阪比+280）

・SOX指数は上昇（4903.93、+80.85）

・VIX指数は低下（13.42、-0.18）

・米長期金利は低下

・米国のインフレ沈静化期待

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・米原油先物は下落（78.02、-1.10）

・日銀の早期追加利上げ懸念

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・内閣支持率低迷

留意事項

・石油製品価格（13日）

・地銀協会長の定例記者会見

・投信概況（4月）

・訪日外国人数（4月）

・三菱UFJ＜8306＞、三井住友＜8316＞、みずほ＜8411＞、第一生命HD＜8750＞、リクルート

HD＜6098＞、日本郵政＜6178＞など決算発表

・中国1年物中期貸出ファシリティ金利

・ロシアGDP（1-3月）

・独30年物国債入札

・ユーロ圏鉱工業生産指数（3月）

・ユーロ圏GDP）改定値（1-3月）

・ブラジル経済活動（3月）

・米消費者物価コア指数（4月）

・米小売売上高（4月）

・米ニューヨーク連銀製造業景気指数（5月）

・米NAHB住宅市場指数（5月）

・米企業在庫（3月）

・米対米証券投資収支（ネット長期TICフロー）（3月）

・米ミネアポリス連銀総裁が座談会に参加

・米シスコシステムズなど決算発表

・香港、韓国は休場《ST》