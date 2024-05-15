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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏GDP改定値、米消費者物価コア指数、米小売売上高など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏GDP改定値、米消費者物価コア指数、米小売売上高など
＜国内＞
14:00 地銀協会長が定例会見
16:15 訪日外客数(4月) 308.16万人
＜海外＞
10:20 中・1年物中期貸出ファシリティ金利 2.50％ 2.50％
18:00 欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(3月) 0.8％
18:00 欧・ユーロ圏GDP改定値(1-3月) 0.4％
21:00 ブ・経済活動(3月) 0.4％
21:30 米・消費者物価コア指数(4月) 3.6％ 3.8％
21:30 米・小売売上高(4月) 0.4％ 0.7％
21:30 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(5月) -10.0 -14.3
23:00 米・NAHB住宅市場指数(5月) 51 51
23:00 米・企業在庫(3月) 0％ 0.4％
25:00 露・GDP(1-3月) 4.9％
29:00 米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(3月) 715億ドル
米・ミネアポリス連銀総裁が座談会に参加
独・30年債入札
香港・株式市場は休場(仏誕節)
シンガポール・首相交代
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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