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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏GDP改定値、米消費者物価コア指数、米小売売上高など

2024年5月15日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏GDP改定値、米消費者物価コア指数、米小売売上高など
＜国内＞
14:00　地銀協会長が定例会見
16:15　訪日外客数(4月)　　308.16万人


＜海外＞
10:20　中・1年物中期貸出ファシリティ金利　2.50％　2.50％
18:00　欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(3月)　　0.8％
18:00　欧・ユーロ圏GDP改定値(1-3月)　　0.4％
21:00　ブ・経済活動(3月)　　0.4％
21:30　米・消費者物価コア指数(4月)　3.6％　3.8％
21:30　米・小売売上高(4月)　0.4％　0.7％
21:30　米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(5月)　-10.0　-14.3
23:00　米・NAHB住宅市場指数(5月)　51　51
23:00　米・企業在庫(3月)　0％　0.4％
25:00　露・GDP(1-3月)　　4.9％
29:00　米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(3月)　　715億ドル


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注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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