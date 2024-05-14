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14日の日本国債市場概況：債券先物は143円84銭で終了
記事提供元：フィスコ
*16:38JST 14日の日本国債市場概況：債券先物は143円84銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2024年6月限
寄付143円88銭 高値143円89銭 安値143円72銭 引け143円84銭
売買高総計28406枚
2年 460回 0.338％
5年 167回 0.551％
10年 374回 0.955％
20年 188回 1.760％
債券先物6月限は、143円88銭で取引を開始。日銀の前日の国債買い入れオペ減額を受けた売りが継続し、143円89銭から143円72銭まで下げた。財務省の5年債入札の結果はやや弱めも無難との見方になり、売りの後に買い戻しがみられた。現物債の取引では、全年限が売られた。
＜米国債概況＞
2年債は4.85％、10年債は4.48％、30年債は4.63％近辺で推移。
債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.51％、英国債は4.17％、オーストラリア10年債は4.32％、NZ10年債は4.67％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
＜海外＞
・18:00 独・5月ZEW景気期待指数（予想：46.4、4月：42.9）
・21:30 米・4月生産者物価指数（前月比予想：+0.3％、3月：+0.2％）
・22:10 クック米FRB理事講演（NY連銀イベント）
・23:00 パウエル米FRB議長・クノットオラン中銀総裁講演（オランダ外銀協会イベント）
（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》
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