Jトラスト、日本金融事業の保証残高が12か月連続で最高を更新、4月の月次動向

■Jトラスト銀行インドネシアは3か月続けて最高を更新

Jトラスト<8508>(東証スタンダード)が5月10日に発表した4月の月次動向「月次データ推移≪速報値≫」は、引き続き国内と東南アジアの好調さが目立ち、日本金融事業で中核となる(株)日本保証の債務保証残高は12か月続けて最高額を更新した。

日本金融事業で中核となる(株)日本保証の債務保証残高は前月比0.9%増加して2378億円となり、12か月連続増加。同じく12か月続けて最高額を更新した。

東南アジア金融事業では、Jトラスト銀行インドネシアの銀行業における貸出金残高が前月比1.4%増加して26兆4798億ルピアとなり、4か月連続増加し、同じく4か月続けて過去最高額を更新した。2023年11月まで10か月連続増加し、同じく10か月連続最高を更新したが、12月に一服。しかし1月から再び連続増勢となっている。

韓国・モンゴル金融事業では、JT貯蓄銀行の銀行業における貸出金残高が前月比6.8%減の1兆8265億ウォンとなり、4か月ぶりにダウンした。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・Media-IR 株式投資情報編集部)

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