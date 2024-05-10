*08:39JST 5/10

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（39387.76、+331.37）

・ナスダック総合指数は上昇（16346.27、+43.51）

・シカゴ日経先物は上昇（38435、大阪比+395）

・VIX指数は低下（12.69、-0.31）

・米原油先物は上昇（79.26、+0.27）

・米長期金利は低下

・米国のインフレ沈静化期待

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（38073.98、-128.39）

・1ドル＝155.30-40円

・SOX指数は下落（4759.77、-30.61）

・日銀の早期追加利上げ懸念

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・内閣支持率低迷

留意事項

・家計調査（3月）

・経常収支（3月）

・銀行貸出動向（4月）

・対外対内証券投資（先週、先々週）

・景気ウォッチャー調査（4月）

・東エレク＜8035＞、NTT＜9432＞、SBI＜8473＞、三井不＜8801＞、三菱地所＜8802＞、KDDI<

9433>など決算発表

・中国経常収支速報（1-3月）

・インド外貨準備高（先週）

・インド鉱工業生産（3月）

・欧州中央銀行（ECB）議事要旨（4月会合）

・英GDP速報値（1-3月）

・英鉱工業生産指数（3月）

・英商品貿易収支（3月）

・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）

・ブラジルIBGEインフレ率IPCA（4月）

・カナダ失業率（4月）

・米ミシガン大学消費者信頼感指数速報（5月）

・米財政収支（4月）

・米シカゴ連銀総裁が質疑応答に参加《ST》