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5/10の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:39JST 5/10
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（39387.76、+331.37）
・ナスダック総合指数は上昇（16346.27、+43.51）
・シカゴ日経先物は上昇（38435、大阪比+395）
・VIX指数は低下（12.69、-0.31）
・米原油先物は上昇（79.26、+0.27）
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化期待
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（38073.98、-128.39）
・1ドル＝155.30-40円
・SOX指数は下落（4759.77、-30.61）
・日銀の早期追加利上げ懸念
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・内閣支持率低迷
留意事項
・家計調査（3月）
・経常収支（3月）
・銀行貸出動向（4月）
・対外対内証券投資（先週、先々週）
・景気ウォッチャー調査（4月）
・東エレク＜8035＞、NTT＜9432＞、SBI＜8473＞、三井不＜8801＞、三菱地所＜8802＞、KDDI<
9433>など決算発表
・中国経常収支速報（1-3月）
・インド外貨準備高（先週）
・インド鉱工業生産（3月）
・欧州中央銀行（ECB）議事要旨（4月会合）
・英GDP速報値（1-3月）
・英鉱工業生産指数（3月）
・英商品貿易収支（3月）
・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）
・ブラジルIBGEインフレ率IPCA（4月）
・カナダ失業率（4月）
・米ミシガン大学消費者信頼感指数速報（5月）
・米財政収支（4月）
・米シカゴ連銀総裁が質疑応答に参加《ST》
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