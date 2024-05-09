*16:33JST 9日の日本国債市場概況：債券先物は144円29銭で終了



＜円債市場＞

長期国債先物2024年6月限

寄付144円31銭 高値144円34銭 安値144円04銭 引け144円29銭

売買高総計25219枚

2年 460回 0.307％

5年 167回 0.512％

10年 374回 0.905％

20年 188回 1.680％

債券先物6月限は、144円31銭で取引を開始。前日の植田日銀総裁の「物価見通しの上振れ、リスク大きくなれば金利早めに調整」との発言や、本日公表の日銀金融政策決定会合における主な意見(4月25-26日分)での「円安を背景に基調的な物価上昇率が上振れると、正常化ペースは早まる可能性」などを受けて売りが先行し、144円34銭から一時144円04銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は4.85％、10年債は4.50％、30年債は4.66％近辺で推移。

債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.48％、英国債は4.16％、オーストラリア10年債は4.34％、NZ10年債は4.72％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・20:00 英中銀が政策金利発表（5.25％に据え置き予想）

・21:30 米・先週分新規失業保険申請件数（予想：21.2万件、前回：20.8万件）

・02:00 米財務省・30年債入札

・03:00 デイリー米サンフランシスコ連銀総裁座談会参加

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》