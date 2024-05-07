*08:18JST 5/7

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（38852.27、+176.59）

・ナスダック総合指数は上昇（16349.25、+192.92）

・シカゴ日経先物は上昇（38880、大阪比+690）

・SOX指数は上昇（4820.45、+104.26）

・VIX指数は変わらず（13.49、0.00）

・米原油先物は上昇（78.48、+0.37）

・米長期金利は低下

・米国のインフレ沈静化期待

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（38236.07、-37.98）

・1ドル＝153.80-90円

・日銀の早期追加利上げ懸念

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・内閣支持率低迷

留意事項

・サービス業PMI（4月）

・総合PMI（4月）

・川崎船＜9107＞、任天堂＜7974＞、JFE＜5411＞、ユニチャーム＜8113＞など決算発表

・オーストラリア準備銀行（中央銀行）が政策金利発表

・中国外貨準備高（4月）

・ロシア大統領就任式

・スイス失業率（4月）

・独貿易収支（3月）

・独製造業受注（3月）

・ユーロ圏小売売上高（3月）

・ブラジル貿易収支（4月）

・米消費者信用残高 （3月）

・米ミネアポリス連銀総裁が討論会に参加

・米アップルが特別イベント開催

・米3年物国債入札

・UBSグループ、BP、レディットなど決算発表《ST》