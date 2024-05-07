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5/7の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:18JST 5/7
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（38852.27、+176.59）
・ナスダック総合指数は上昇（16349.25、+192.92）
・シカゴ日経先物は上昇（38880、大阪比+690）
・SOX指数は上昇（4820.45、+104.26）
・VIX指数は変わらず（13.49、0.00）
・米原油先物は上昇（78.48、+0.37）
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化期待
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（38236.07、-37.98）
・1ドル＝153.80-90円
・日銀の早期追加利上げ懸念
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・内閣支持率低迷
留意事項
・サービス業PMI（4月）
・総合PMI（4月）
・川崎船＜9107＞、任天堂＜7974＞、JFE＜5411＞、ユニチャーム＜8113＞など決算発表
・オーストラリア準備銀行（中央銀行）が政策金利発表
・中国外貨準備高（4月）
・ロシア大統領就任式
・スイス失業率（4月）
・独貿易収支（3月）
・独製造業受注（3月）
・ユーロ圏小売売上高（3月）
・ブラジル貿易収支（4月）
・米消費者信用残高 （3月）
・米ミネアポリス連銀総裁が討論会に参加
・米アップルが特別イベント開催
・米3年物国債入札
・UBSグループ、BP、レディットなど決算発表《ST》
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