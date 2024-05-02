*17:15JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、午後は失速

2日の東京市場でドル・円は伸び悩み。日本の為替介入への観測から円買いが先行し、早朝に154円25銭まで下落。その後は米金融政策決定を受け日米金利差が意識され、156円28銭まで上値を切り上げた。ただ、午後は円買い再開で155円台前半に失速した。

・ユーロ・円は165円31銭から167円38銭まで上昇。

・ユーロ・ドルは1.0707ドルから1.0727ドルまで値を上げた。

・日経平均株価：始値38,004.01円、高値38,355.60円、安値37,958.19円、終値38,236.07円（前日37.98円安）

・17時時点：ドル円155円50-60銭、ユーロ・円166円60-70銭

【要人発言】

・OECD（経済予測）

「FRBとECB、第3四半期に利下げ開始」

・神田財務官

「為替介入の有無は今お話しできることはない」

・日銀金融政策決定会合議事要旨(3月18-19日分)

「時間をかけてゆっくりと着実に金融正常化を進めることが適当」

「国債買入れ、今後は能動的な金融政策手段として用いない」（何人かの委員）

【経済指標】

・日・4月マネタリーベース：前年比+2.1％（3月：前年比+1.6％）

・豪・3月貿易収支：+50.24億豪ドル（予想：+73.0億豪ドル、2月：+65.91億豪ドル←+72.8億豪ドル）

・スイス・4月消費者物価指数：+1.4％（前年比予想：+1.1％、3月：+1.0％）

・独・4月製造業PMI改定値：42.5（予想：42.2、速報値：42.2）

・ユーロ圏・4月製造業PMI改定値：45.7（予想：45.6、速報値：45.6）《TY》