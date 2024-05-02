関連記事
5/2の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:26JST 5/2
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（37903.29、+87.37）
・VIX指数は低下（15.39、-0.26）
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化期待
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（38274.05、-131.61）
・1ドル＝155.10-20円
・ナスダック総合指数は下落（15605.48、-52.34）
・シカゴ日経先物は下落（37965、大阪比-245）
・SOX指数は下落（4507.68、-165.63）
・米原油先物は下落（79.00、-2.93）
・日銀の早期追加利上げ懸念
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・内閣支持率低迷
留意事項
・日銀金融政策決定会合議事要旨（3月18、19日分）
・マネタリーベース（4月）
・消費者態度指数（4月）
・三菱商事＜8058＞、住友商＜8053＞、JAL＜9201＞など決算発表
・豪貿易収支（3月）
・香港GDP（1-3月）
・インド製造業PMI確定値（4月）
・スイス消費者物価指数（4月）
・ユーロ圏製造業PMI（4月）
・ブラジル経常収支（3月）
・ブラジル海外直接投資（3月）
・ブラジル製造業PMI（4月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米貿易収支（3月）
・カナダ貿易収支（3月）
・米製造業受注（3月）
・アジア開発銀行（ADB）第57回年次総会（5日まで）
・経済協力開発機構（OECD）が世界経済見通しを公表
・アップル、INGグループ、シェル、スタンダードチャーダード、モデルナなど決算
発表《ST》
スポンサードリンク