*16:36JST 1日の日本国債市場概況：債券先物は144円31銭で終了



＜円債市場＞

長期国債先物2024年6月限

寄付144円34銭 高値144円36銭 安値144円24銭 引け144円31銭

売買高総計16260枚

2年 460回 0.279％

5年 167回 0.482％

10年 374回 0.887％

20年 188回 1.670％

債券先物6月限は、144円34銭で取引を開始。米国の雇用コスト上昇を受けた金利上昇にともない売りが優勢になり、144円36銭から144円24銭まで下げた。その後は、米国の連邦公開市場委員会（FOMC）の声明発表やパウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長の会見を控え、やや買い戻されて引けた。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は5.03％、10年債は4.69％、30年債は4.79％近辺で推移。

債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.58％、英国債は4.38％、オーストラリア10年債は4.51％、NZ10年債は4.90％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・17:30 英・4月製造業PMI改定値（予想：48.7、速報値：48.7）

・21:15 米・4月ADP雇用統計（予想：+18.0万人、3月：+18.4万人）

・22:45 米・4月製造業PMI改定値（予想：49.9、速報値：49.9）

・23:00 米・4月ISM製造業景況指数（予想：50.0、3月：50.3）

・23:00 米・3月JOLT求人件数（予想：869.0万件、2月：875.6万件）

・23:00 米・3月建設支出（前月比予想：+0.3％、2月：-0.3％）

・03:00 米連邦公開市場委員会（FOMC）声明発表（政策金利は5.25-5.50％に据え置き予想）

・03:30 パウエル米FRB議長会見

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》