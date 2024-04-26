*22:10JST 【市場反応】米3月コアPCE価格指数は予想上回る、利下げ観測後退でドル高

米商務省が発表した3月個人所得は前月比+0.5％と、2月+0.3％から予想通り伸びが拡大した。同月個人消費支出(PCE)は前月比+0.8％。伸びは鈍化予想に反し2月と同水準を維持。同月PCE価格指数は前年比で＋2.7％と、2月+2.5％から伸びは予想以上に拡大し、昨年11月来で最大となった。連邦準備制度理事会（FRB）がインフレ指標として注視している同月コアPCE価格指数は前年比＋2.8％と、予想外に2月と同水準を維持。

インフレ改善が停滞している新たな証拠となり、利下げ観測が一段と後退。ドルは続伸した。ドル・円は156円95銭まで上昇し、1990年来の円安・ドル高を更新。ユーロ・ドルは1.0740ドルから1.0710ドルまで下落した。ポンド・ドルは1.2538ドルから1.2497ドルまで下落した。

【経済指標】

・米・3月個人所得：前月比+0.5％（予想：+0.5％、2月：+0.3％）

・米・3月個人消費支出(PCE)：前月比+0.8％（予想：+0.6％、2月：+0.8％）

・米・3月PCE価格指数：前月比＋0.3％（＋0.3％、2月＋0.3％）

・米・3月コアPCE価格指数：前月比＋0.3％（＋0.3％、2月＋0.3％）

・米・3月PCE価格指数：前年比＋2.7％（予想：+2.6％、2月：+2.5％）

・米・3月コアPCE価格指数：前年比＋2.8％（予想：+2.7％、2月：+2.8％）《KY》