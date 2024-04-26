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FCE 生成AIプロンプトプラットフォーム「FCEプロンプトゲート アカデミック」3校に導入
記事提供元：フィスコ
*10:42JST FCE---生成AIプロンプトプラットフォーム「FCEプロンプトゲート アカデミック」3校に導入
FCE＜9564＞は24日、教育機関向け生成AIプロンプトプラットフォーム「FCEプロンプトゲート アカデミック」の導入校に、早稲田摂陵高等学校、岡山学芸館高等学校、岡山学芸館清秀中学校の3校が決定したことを発表した。
FCEプロンプトゲート アカデミックは、生成AIを使いこなすためのプロンプト作成スキルを学べるほか、教員向けには校務や教務に、生徒向けには探究や面接対策など教育現場ですぐに使用できるテンプレートも付属している。2024年4月より本格展開を開始、今回の導入決定となった。
今後の展開については、まずは同社の顧客である全国の約1,100校の学校に導入を早急に進めると同時に、全国の教育委員会および小中高合計35,000校を対象にFCEプロンプトゲート アカデミックの提案も開始する。《HH》
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