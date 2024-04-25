*02:20JST NY外為：ドル・円155円台維持、ドル堅調、過去最高規模の米5年債入札後

米財務省は過去最高700億ドル規模の5年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは4.659％。テイルはプラス0.4ベーシスポイント（BPs）。6か月平均は0.5BPｓだった。応札倍率は2.39倍と過去6回入札平均の2.41倍を下回り需要は弱かった。外国中銀や大手機関投資家を含む間接入札者の比率は65.74％と、過去6回入札平均の65.4％を上回った。

入札結果を受けて米国債相場は軟調推移を継続。10年債利回りは4.65％で推移した。ドル・円は155円12銭と34年ぶりの円安・ドル高付近で推移した。《KY》