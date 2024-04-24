関連記事
今日の注目スケジュール：豪消費者物価指数、加小売売上高、米耐久財受注など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪消費者物価指数、加小売売上高、米耐久財受注など
＜国内＞
08:50 企業向けサービス価格指数(3月) 2.1％ 2.1％
10:10 国債買い入れオペ(残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年、残存25年超)(日本銀行)
レジルが東証グロースに新規上場(公開価格:1200円)
＜海外＞
07:45 NZ・貿易収支(3月) -2.18億NZドル
10:30 豪・消費者物価指数(3月) 3.5％ 3.4％
17:00 独・IFO企業景況感指数(4月) 89.0 87.8
20:00 ブ・FGV消費者信頼感(4月) 91.3
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週) 0.29％
21:30 加・小売売上高(2月) 0％ -0.3％
21:30 米・耐久財受注(3月) 2.5％ 1.3％
米・5年債入札
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 4/23の強弱材料 4/23 08:41
- 今日の注目スケジュール：製造業PMI、欧ユーロ圏製造業PMI、米サービス業PMIなど 4/23 06:30
- 4/22の強弱材料 4/22 08:38
- 今日の注目スケジュール：中1年物LPR、中5年物LPR、欧ユーロ圏消費者信頼感指数など 4/22 06:30
- 4/19の強弱材料 4/19 08:21