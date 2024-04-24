ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：豪消費者物価指数、加小売売上高、米耐久財受注など

2024年4月24日 06:30

印刷

記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪消費者物価指数、加小売売上高、米耐久財受注など
＜国内＞
08:50　企業向けサービス価格指数(3月)　2.1％　2.1％
10:10　国債買い入れオペ(残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年、残存25年超)(日本銀行)

レジルが東証グロースに新規上場(公開価格:1200円)


＜海外＞
07:45　NZ・貿易収支(3月)　　-2.18億NZドル
10:30　豪・消費者物価指数(3月)　3.5％　3.4％
17:00　独・IFO企業景況感指数(4月)　89.0　87.8
20:00　ブ・FGV消費者信頼感(4月)　　91.3
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)　　0.29％
21:30　加・小売売上高(2月)　0％　-0.3％
21:30　米・耐久財受注(3月)　2.5％　1.3％


米・5年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

関連記事

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る