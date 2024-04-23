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JVCKW　大幅反発、業績・配当予想の上方修正を発表

2024年4月23日 10:36

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記事提供元：フィスコ

*10:36JST JVCKW---大幅反発、業績・配当予想の上方修正を発表
JVCKW＜6632＞は大幅反発。前日に業績予想の上方修正を発表、営業利益は従来予想の165億円から181億円、前期比16.3％減に引き上げ。セーフティ&セキュリテイ分野の無線システム事業とモビリティ&テレマティクスサービス分野の海外OEM事業が引き続き好調に推移しているもよう。業績上振れに伴い、年間配当金も従来計画の8円から12円に引き上げ、特別配当5円があった前期配当並みの水準としている。《ST》

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