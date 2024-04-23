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Finatext 大幅に続伸、24年3月期の営業利益予想を上方修正、従来予想の10倍／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:54JST <4419> Finatext 878 +72
大幅に続伸。24年3月期の営業損益予想を従来の0.21億円の黒字から2.20億円の黒字（前期実績3.28億円の赤字）に上方修正している。全社的な支出の見直しを実施した結果、業務委託費や人件費が当初見込みよりも縮小したため。従来予想から利益を約10倍も上方修正したことが好感され、買いが集まっているようだ。なお、機関投資家・アナリスト・メディア関係者向けの決算説明会を5月14日に開催すると明らかにしている。《ST》
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