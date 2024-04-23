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ティア 4月27日(土)家族葬ホール「ティア鈴鹿神戸」開業
記事提供元：フィスコ
*09:34JST ティア---4月27日(土)家族葬ホール「ティア鈴鹿神戸」開業
ティア＜2485＞は19日、2024年4月27日(土)に家族葬ホール「ティア鈴鹿神戸」(三重県鈴鹿市神戸七丁目1番11号)の開業を発表。
「ティア鈴鹿神戸」は、直営・FC含め三重県内で10会館目、鈴鹿市内で2会館目となる家族葬専用ホール。近鉄鈴鹿線「鈴鹿市」駅から県道8号線を北西へ500メートルの百々川橋北詰交差点に面しており、利便性に優れている。収容人数が30名程度のホールに加え、家族葬よりさらにコンパクトな葬儀に対応できる一日葬専用式場(8席)を用意。
また平屋でバリアフリー設計を採用しており、高齢者や車いすの利用にも安心な会館としている。《SI》
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