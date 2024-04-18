ホーム > マーケット > 東京株式市場 > 記事

ドル・円はじり高、クロス円も堅調

2024年4月18日 18:19

印刷

記事提供元：フィスコ

*18:19JST ドル・円はじり高、クロス円も堅調
欧州市場でドル・円はじり高となり、154円25銭から154円39銭まで値を上げた。米10年債利回りは底堅く、ドルは売りづらい。一方、欧州株式市場で主要指数はプラスを維持。時間外取引の米株式先物も上昇基調で、クロス円もおおむね堅調地合い。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円25銭から154円39銭、ユーロ・円は164円71銭から164円88銭、ユーロ・ドルは1.0674ドルから1.0683ドル。《TY》

関連記事

スポンサードリンク

東京株式市場の最新ニュース

RSS

» 東京株式市場の最新ニュースをもっと見る