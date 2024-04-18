関連記事
ドル・円はじり高、クロス円も堅調
記事提供元：フィスコ
*18:19JST ドル・円はじり高、クロス円も堅調
欧州市場でドル・円はじり高となり、154円25銭から154円39銭まで値を上げた。米10年債利回りは底堅く、ドルは売りづらい。一方、欧州株式市場で主要指数はプラスを維持。時間外取引の米株式先物も上昇基調で、クロス円もおおむね堅調地合い。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円25銭から154円39銭、ユーロ・円は164円71銭から164円88銭、ユーロ・ドルは1.0674ドルから1.0683ドル。《TY》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 日経平均テクニカル:4日ぶり反発、一時75日線割れも終値38000円回復 4/18 18:15
- 欧米為替見通し:ドル・円は下げ渋りか、米経済指標は低調もドル買いは根強い 4/18 17:25
- 18日の日本国債市場概況：債券先物は144円41銭で終了 4/18 16:42
- 【株式市場】日経平均は117円高、4日ぶり反発、半導体株が戻り銀行保険株も高く海運株も堅調 4/18 16:34
- 売り一巡後は押し目を拾う流れに向かわせる【クロージング】 4/18 16:13