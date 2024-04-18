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NY原油：下落で82.69ドル、需給ひっ迫の思惑後退で一時82.55ドル
記事提供元：フィスコ
*07:36JST NY原油：下落で82.69ドル、需給ひっ迫の思惑後退で一時82.55ドル
NY原油先物5月限は下落（NYMEX原油5月限終値：82.69 ↓2.67）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物5月限は、前営業日比－2.67ドルの82.69ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは82.55ドル－85.51ドル。アジア市場で85.51ドルまで買われたが、需給ひっ迫の思惑は後退し、売りが優勢となった。米国市場の後半にかけて82.55ドルまで一段安となり、通常取引終了後の時間外取引では主に82ドル台後半で推移。《CS》
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