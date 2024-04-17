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東証業種別ランキング：電力・ガス業が下落率トップ
*15:38JST 東証業種別ランキング：電力・ガス業が下落率トップ
電力・ガス業が下落率トップ。そのほか石油・石炭製品、鉱業、パルプ・紙、証券業、繊維業なども下落。一方、海運業が上昇率トップ。そのほかその他製品も上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 海運業 ／ 1,567.96 ／ 1.63
2. その他製品 ／ 4,714.46 ／ 0.08
3. 化学工業 ／ 2,601.04 ／ -0.20
4. 精密機器 ／ 11,338.33 ／ -0.37
5. 食料品 ／ 2,221.57 ／ -0.60
6. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,727.39 ／ -0.60
7. 機械 ／ 3,186.49 ／ -0.60
8. 非鉄金属 ／ 1,442.5 ／ -0.77
9. ゴム製品 ／ 4,931.49 ／ -0.86
10. 不動産業 ／ 2,127.03 ／ -0.88
11. その他金融業 ／ 1,030.28 ／ -1.06
12. 小売業 ／ 1,726.04 ／ -1.12
13. ガラス・土石製品 ／ 1,489.45 ／ -1.22
14. 銀行業 ／ 302.63 ／ -1.24
15. 金属製品 ／ 1,457.31 ／ -1.27
16. 卸売業 ／ 3,911.7 ／ -1.37
17. 陸運業 ／ 2,072.61 ／ -1.41
18. 輸送用機器 ／ 5,361.48 ／ -1.41
19. 水産・農林業 ／ 577.51 ／ -1.43
20. 建設業 ／ 1,671.08 ／ -1.46
21. 医薬品 ／ 3,428.47 ／ -1.48
22. 鉄鋼 ／ 797.73 ／ -1.48
23. 情報・通信業 ／ 5,408.84 ／ -1.55
24. 空運業 ／ 234.29 ／ -1.56
25. 電気機器 ／ 4,666.16 ／ -1.59
26. サービス業 ／ 2,822.94 ／ -1.66
27. 保険業 ／ 2,142.96 ／ -1.81
28. 繊維業 ／ 644.48 ／ -1.94
29. 証券業 ／ 592.08 ／ -2.00
30. パルプ・紙 ／ 557.63 ／ -2.07
31. 鉱業 ／ 702.39 ／ -2.65
32. 石油・石炭製品 ／ 1,781.12 ／ -2.78
33. 電力・ガス業 ／ 578.87 ／ -3.55《CS》
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