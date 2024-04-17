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コンヴァノ　ストップ高買い気配、筆頭株主が株式売却、売却先は経営参画の意思なし、安定保有原則／新興市場スナップショット

2024年4月17日 10:21

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記事提供元：フィスコ

*10:21JST <6574> コンヴァノ 780 カ -
ストップ高買い気配。筆頭株主の青木剛志氏が保有するコンヴァノ株の全てを青木氏が社長を務める資産管理会社のNT（福島県白河市）に譲渡したと発表している。異動後の同社の議決権所有割合は72.26％。株式を売却することで利益を得る純投資を目的としており、コンヴァノの経営に参画・介入する意思がないこと、コンヴァノ株の安定保有を原則に市場動向を勘案しながら売却手法を探索する方針であることを確認しているという。《ST》

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