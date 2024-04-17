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エコモット ストップ高買い気配、大林組と共同で現場作業員の体調管理ソリューション開発／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*10:10JST <3987> エコモット - -
ストップ高買い気配。連結子会社のGRIFFY（東京都千代田区）が大林組＜1802＞と共同で現場作業員の体調管理ソリューション「GenVital」を開発したと発表している。現場作業員個人の心拍数や建設現場内の暑さ指数を把握し、独自に設定した体調管理指標が閾値を超えた場合に瞬時に注意喚起メールを通知する。5月から大林組が施工する約100カ所の建設現場で現場作業員約3000人を対象に運用を開始する。《ST》
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