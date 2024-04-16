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247 反発、いなよしキャピタルが1株350円でTOB、上場は維持する方針／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:15JST <7074> 247 342 +3
反発。いなよしキャピタルパートナーズ（東京都品川区）が株式公開買付け（TOB）を実施すると発表している。TOB価格は1株につき350円で、TOB期間は16日から5月16日までの予定。TOB成立後も上場は維持する方針。トゥエンティーフォーセブンは賛同の意見を表明している。また、いなよしキャピタルパートナーズ、同社子会社で教育産業のNOVAホールディングス（東京都品川区）などと資本業務提携契約を締結する。《ST》
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