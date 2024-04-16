関連記事
4/16の強弱材料
*08:41JST 4/16
[強弱材料]
強気材料
・1ドル＝154.20-30円
・米国のインフレ沈静化期待
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（39232.80、-290.75）
・NYダウは下落（37735.11、-248.13）
・ナスダック総合指数は下落（15885.02、-290.07）
・シカゴ日経先物は下落（38705、大阪比-525）
・SOX指数は下落（4679.10、-65.95）
・VIX指数は上昇（19.23、+1.92）
・米原油先物は下落（85.41、-0.25）
・米長期金利は上昇
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・内閣支持率低迷
留意事項
・ISDA（国際スワップデリバティブ協会）年次総会（18日まで）
・衆議院議員補欠選挙（衆院補選）東京都第15区、島根県第1区、長崎県第3区の告
示
・Will Smartが新規上場
・中国新築住宅価格（3月）
・中国鉱工業生産指数（3月）
・中国小売売上高（3月）
・中国不動産投資（3月）
・中国GDP（1-3月）
・英失業率（3月）
・英ILO失業率（2023年12月-24年2月）
・ユーロ圏貿易収支（2月）
・独ZEW期待指数（4月）
・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（先週）
・米住宅着工件数（3月）
・米住宅建設許可件数（3月）
・カナダ消費者物価指数（3月）
・米鉱工業生産指数（3月）
・米設備稼働率（3月）
・ジェファーソン米連邦準備制度理事会（FRB）副議長が基調演説
・ベイリー英イングランド銀行（中央銀行）総裁が講演
・ショルツ独首相が習近平国家主席と会談
・国際通貨基金（IMF）が世界経済見通し（WEO）公表《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 今日の注目スケジュール：中GDP、米住宅着工件数、米鉱工業生産指数など 4/16 06:30
- 4/15の強弱材料 4/15 08:45
- 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏鉱工業生産指数、米ニューヨーク連銀製造業景気指数、米小売売上高など 4/15 06:30
- 4/12の強弱材料 4/12 08:49
- 今日の注目スケジュール：英鉱工業生産指数、米ミシガン大学消費者信頼感指数速報、中貿易収支など 4/12 06:30