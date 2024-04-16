*08:41JST 4/16

[強弱材料]

強気材料

・1ドル＝154.20-30円

・米国のインフレ沈静化期待

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（39232.80、-290.75）

・NYダウは下落（37735.11、-248.13）

・ナスダック総合指数は下落（15885.02、-290.07）

・シカゴ日経先物は下落（38705、大阪比-525）

・SOX指数は下落（4679.10、-65.95）

・VIX指数は上昇（19.23、+1.92）

・米原油先物は下落（85.41、-0.25）

・米長期金利は上昇

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・内閣支持率低迷

留意事項

・ISDA（国際スワップデリバティブ協会）年次総会（18日まで）

・衆議院議員補欠選挙（衆院補選）東京都第15区、島根県第1区、長崎県第3区の告

示

・Will Smartが新規上場

・中国新築住宅価格（3月）

・中国鉱工業生産指数（3月）

・中国小売売上高（3月）

・中国不動産投資（3月）

・中国GDP（1-3月）

・英失業率（3月）

・英ILO失業率（2023年12月-24年2月）

・ユーロ圏貿易収支（2月）

・独ZEW期待指数（4月）

・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（先週）

・米住宅着工件数（3月）

・米住宅建設許可件数（3月）

・カナダ消費者物価指数（3月）

・米鉱工業生産指数（3月）

・米設備稼働率（3月）

・ジェファーソン米連邦準備制度理事会（FRB）副議長が基調演説

・ベイリー英イングランド銀行（中央銀行）総裁が講演

・ショルツ独首相が習近平国家主席と会談

・国際通貨基金（IMF）が世界経済見通し（WEO）公表《ST》