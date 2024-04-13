*06:57JST NY金：上げ渋り、時間外取引で値を下げる

COMEX金6月限終値：2374.10 ↑1.40

12日のNY金先物6月限は上げ渋り。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物6月限は、前営業日比＋1.40ドル（+0.06％）の2374.10ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2350.60－2448.80ドル。米国市場の中盤にかけて安全逃避的な買いが活発となり、一時2448.60ドルまで買われた。しかしながら、ほどなくして利食い売りが強まり、通常取引終了後の時間外取引で一時2350.60ドルまで値を下げた。《MK》