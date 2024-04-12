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オオバ 大幅続伸、第3四半期好決算や株主還元策強化を材料視
記事提供元：フィスコ
*11:09JST オオバ---大幅続伸、第3四半期好決算や株主還元策強化を材料視
オオバ＜9765＞は大幅続伸。前日に第3四半期決算を発表、営業利益は10.5億円で前年同期比20.1％増となり、据え置きの通期予想18億円、前期比5.0％増に対して順調推移となっている。加えて、年間配当金は従来計画の34円から37円、前期比13円増に引き上げているほか、発行済み株式数の1.25％に当たる20万株、1.5億円を上限とする自社株買いの実施も発表、株主還元策の強化も評価材料となっている。《ST》
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