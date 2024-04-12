*08:49JST 4/12

[強弱材料]

強気材料

・ナスダック総合指数は上昇（16442.20、+271.84）

・1ドル＝153.20-30円

・シカゴ日経先物は上昇（39635、大阪比+225）

・SOX指数は上昇（4906.37、+116.02）

・VIX指数は低下（14.91、-0.89）

・米国のインフレ沈静化期待

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（39442.63、-139.18）

・NYダウは下落（38459.08、-2.43）

・米原油先物は下落（85.02、-1.19）

・米長期金利は上昇

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・内閣支持率低迷

留意事項

・4月限オプション特別清算指数（SQ）算出

・日銀営業毎旬報告（4月10日現在）

・国債買いオペ

・鉱工業生産指数確報値（2月）

・日銀「生活意識に関するアンケート調査」（第97回）結果

・日本の人口推計（2023年10月1日時点）

・良品計画＜7453＞、高島屋＜8233＞など決算発表

・韓国中央銀行が政策金利発表

・中国貿易収支（3月）

・インド鉱工業生産（2月）

・インド消費者物価指数（3月）

・独CPI（3月）

・欧州連合（EU）財務相理事会

・欧州中央銀行（ECB）専門家予測調査

・英鉱工業生産指数（2月）

・英商品貿易収支（2月）

・ブラジルIBGEサービス部門売上高（2月）

・米USスチールの臨時株主総会

・米輸入物価指数（3月）

・米ミシガン大学消費者信頼感指数速報（4月）

・ウェルズファーゴ、JPモルガン、ブラックロック、シティグループなど決算発表

・インドネシア、トルコは休場《ST》