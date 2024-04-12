関連記事
4/12の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:49JST 4/12
[強弱材料]
強気材料
・ナスダック総合指数は上昇（16442.20、+271.84）
・1ドル＝153.20-30円
・シカゴ日経先物は上昇（39635、大阪比+225）
・SOX指数は上昇（4906.37、+116.02）
・VIX指数は低下（14.91、-0.89）
・米国のインフレ沈静化期待
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（39442.63、-139.18）
・NYダウは下落（38459.08、-2.43）
・米原油先物は下落（85.02、-1.19）
・米長期金利は上昇
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・内閣支持率低迷
留意事項
・4月限オプション特別清算指数（SQ）算出
・日銀営業毎旬報告（4月10日現在）
・国債買いオペ
・鉱工業生産指数確報値（2月）
・日銀「生活意識に関するアンケート調査」（第97回）結果
・日本の人口推計（2023年10月1日時点）
・良品計画＜7453＞、高島屋＜8233＞など決算発表
・韓国中央銀行が政策金利発表
・中国貿易収支（3月）
・インド鉱工業生産（2月）
・インド消費者物価指数（3月）
・独CPI（3月）
・欧州連合（EU）財務相理事会
・欧州中央銀行（ECB）専門家予測調査
・英鉱工業生産指数（2月）
・英商品貿易収支（2月）
・ブラジルIBGEサービス部門売上高（2月）
・米USスチールの臨時株主総会
・米輸入物価指数（3月）
・米ミシガン大学消費者信頼感指数速報（4月）
・ウェルズファーゴ、JPモルガン、ブラックロック、シティグループなど決算発表
・インドネシア、トルコは休場《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 今日の注目スケジュール：英鉱工業生産指数、米ミシガン大学消費者信頼感指数速報、中貿易収支など 4/12 06:30
- 4/11の強弱材料 4/11 08:24
- 今日の注目スケジュール：中消費者物価指数、欧ECBが政策金利発表、米生産者物価コア指数など 4/11 06:30
- 4/10の強弱材料 4/10 08:27
- 今日の注目スケジュール：NZ中央銀行が政策金利発表、米消費者物価コア指数、加中央銀行が政策金利発表など 4/10 06:30