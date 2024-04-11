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4/11の強弱材料

2024年4月11日 08:24

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記事提供元：フィスコ

*08:24JST 4/11
[強弱材料]

強気材料
・1ドル＝152.90-00円
・米原油先物は上昇（86.21、+0.98）
・2025年3月期の増益期待

弱気材料
・日経平均は下落（39581.81、-191.32）
・シカゴ日経先物は下落（39220、大阪比-330）
・NYダウは下落（38461.51、-422.16）
・ナスダック総合指数は下落（16170.36、-136.28）
・SOX指数は下落（4790.35、-80.46）
・VIX指数は上昇（15.80、+0.82）
・米長期金利は上昇
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・内閣支持率低迷

留意事項
・マネーストック（3月）
・対外対内証券投資（先週）
・東京オフィス空室率（3月）
・ハンモックが新規上場
・フファーストリテ＜9983＞、ローソン＜2651＞など決算発表
・中国生産者物価指数（3月）
・中国消費者物価指数（3月）
・イタリア3年物と7年物国債の入札
・欧州中央銀行（ECB）が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見
・ユーロ圏財務相会合
・ブラジル小売売上高（2月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米生産者物価コア指数（3月）
・米30年物国債入札
・岸田首相が米連邦議会で演説
・日米フィリピン首脳会談《ST》

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