*08:24JST 4/11

[強弱材料]

強気材料

・1ドル＝152.90-00円

・米原油先物は上昇（86.21、+0.98）

・2025年3月期の増益期待

弱気材料

・日経平均は下落（39581.81、-191.32）

・シカゴ日経先物は下落（39220、大阪比-330）

・NYダウは下落（38461.51、-422.16）

・ナスダック総合指数は下落（16170.36、-136.28）

・SOX指数は下落（4790.35、-80.46）

・VIX指数は上昇（15.80、+0.82）

・米長期金利は上昇

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・内閣支持率低迷

留意事項

・マネーストック（3月）

・対外対内証券投資（先週）

・東京オフィス空室率（3月）

・ハンモックが新規上場

・フファーストリテ＜9983＞、ローソン＜2651＞など決算発表

・中国生産者物価指数（3月）

・中国消費者物価指数（3月）

・イタリア3年物と7年物国債の入札

・欧州中央銀行（ECB）が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見

・ユーロ圏財務相会合

・ブラジル小売売上高（2月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米生産者物価コア指数（3月）

・米30年物国債入札

・岸田首相が米連邦議会で演説

・日米フィリピン首脳会談《ST》