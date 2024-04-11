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今日の注目スケジュール：中消費者物価指数、欧ECBが政策金利発表、米生産者物価コア指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中消費者物価指数、欧ECBが政策金利発表、米生産者物価コア指数など
＜国内＞
08:50 マネーストック(3月)
08:50 対外・対内証券投資(先週)
11:00 東京オフィス空室率(3月) 5.86％
ハンモックが東証グロースに新規上場(公開価格:2060円)
＜海外＞
10:30 中・生産者物価指数(3月) -2.8％ -2.7％
10:30 中・消費者物価指数(3月) 0.4％ 0.7％
21:00 ブ・小売売上高(2月) 4.1％
21:15 欧・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見 4.50％ 4.50％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 22.1万件
21:30 米・生産者物価コア指数(3月) 2.0％
米・日米フィリピン首脳会談
米・岸田首相が議会で演説
米・ニューヨーク連銀総裁がシンポジウムで基調講演
米・ボストン連銀総裁が講演
欧・ユーロ圏財務相会合
石油輸出国機構(OPEC)月報
米・30年債入札
伊・3年債、7年債入札
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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