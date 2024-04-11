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今日の注目スケジュール：中消費者物価指数、欧ECBが政策金利発表、米生産者物価コア指数など

2024年4月11日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中消費者物価指数、欧ECBが政策金利発表、米生産者物価コア指数など
＜国内＞
08:50　マネーストック(3月)
08:50　対外・対内証券投資(先週)
11:00　東京オフィス空室率(3月)　　5.86％


ハンモックが東証グロースに新規上場(公開価格:2060円)


＜海外＞
10:30　中・生産者物価指数(3月)　-2.8％　-2.7％
10:30　中・消費者物価指数(3月)　0.4％　0.7％
21:00　ブ・小売売上高(2月)　　4.1％
21:15　欧・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見　4.50％　4.50％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　22.1万件
21:30　米・生産者物価コア指数(3月)　　2.0％


米・日米フィリピン首脳会談

米・岸田首相が議会で演説

米・ニューヨーク連銀総裁がシンポジウムで基調講演

米・ボストン連銀総裁が講演

欧・ユーロ圏財務相会合

石油輸出国機構(OPEC)月報

米・30年債入札

伊・3年債、7年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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